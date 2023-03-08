«Ник и Майк»: Беларусь должна четко декларировать свой выбор — евроинтеграция 2 8.03.2023, 18:10

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Никаких игр с империей.

Telegram-канал «Ник и Майк» пишет о протестах в Грузии:

Закон о иностранных агентах, который пророссийское правительство пытается протащить со ссылкой на опыт США, стал тем триггером, когда терпение лопнуло. Уничтожить неподконнтрольные СМИ по-тихому не получилось.

Грузинское общество уже получило неприятную пилюлю — в виде отказа в статусе кандидата на вхождение в ЕС. Проталкиваемый закон мог еще более отдалить эту страну от Европы. Спецоперация не только проваливается, но и заставляет грузин открыто говорить о курсе правительства и его зависимости от России.

Кремль в очередной раз переигрывает сам себя. Вне зависимости от того, чем закончатся протесты, нынешние пророссийские силы потеряют свое влияние. Парламентская республика — не панацея, но с должным механизмом саморегуляции способна в итоге отторгнуть инородное.

Telegram-канал пишет, что Беларусь должна сделать свой геополитический выбор:

— В итоге геополитических игр Кремля Украина, Молдова и Грузия окончательно выбрали европейскую перспективу. Беларусь также должна четко декларировать свой выбор — евроинтеграция и участие в атлантической и европейской системах безопасности. Никаких больше игр с империей, даже если она вдруг станет либеральной.

Беларусь тоже ждет дорога парламентаризма. И на ней будут свои подводные камни. Это именно тот случай, когда нужно учитывать опыт трансформации других стран. А также понимать, что парламенты и их прото— структуры должны формироваться исключительно на основе выборов.

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