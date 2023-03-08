Парамоша оказался азартным 1 Владимир Пастухов

8.03.2023, 18:23

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Владимир Пастухов

Главным драйвером войны являются те, кто ее придумал,

Тут почти уже и не Познер вовсе, всегда источающий увереннность в том, что во всем виноваты Чубайс и Запад, предположил, что журналисты (без уточнения национальной принадлежности) должны после этой войны прямиком попасть в ад. Я боюсь, однако, что котла не хватит – там помимо журналистов много есть и других кандидатов.

В конечном счете, ответственность за войну должна разделить значительная часть всей российской интеллектуальной элиты. Если кому-то кажется, что за войну в первую очередь должны ответить (выражаясь высоким слогом «Гражданина поэта») «силовики, сырьевики и остальные земляки» Владимира Путина, то он сильно не прав. На мой взгляд, главным драйвером войны являются те, кто ее придумал, а не те, кто ею воспользовался.

И это не одна сотня и даже не одна тысяча человек. Они придумали войну, как придумывают компьютерную игру, а потом уже убедили Путина в нее поиграть. Сначала в тестовом режиме, а затем уже по полной. Многие, может, и сами теперь не рады, что Парамоша оказался таким азартным и стал геймером, но сейчас об этом поздно говорить. Очень скоро все они попытаются спрятаться за его спиной и списать свой грех на его порок – мол, сумасшедший, что возьмешь. Не надо им верить…

Владимир Пастухов, Telegram

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