Сергей Дылевский: Слова лукашистов следует понимать с точностью до наоборот 8.03.2023, 18:29

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Сергей Дылевский

Фото: Charter97.org

Сейчас прозревают даже самые лояльные к правительству люди.

Лидер «Белорусского объединения рабочих» Сергей Дылевский в разговоре с журналистами телеграм-канала «Баста!» объяснил, почему Беларусь стремительно теряет работников и действительно ли на предприятиях все так, как говорят лукашисты.

— В Беларуси зафиксировали новый антирекорд по числу занятых в экономике. Какие основные причины вы можете назвать?

— Первая и самая основная причина — бездумное увольнение людей. По факту, мстительные власти просто увольняли всех подряд с предприятий по признаку нелояльности к диктатору Лукашенко и хунте. Это привело к отсутствию квалифицированных кадров.

Вторая причина — люди понимают, что в сложившихся экономических условиях в Беларуси жить и существовать дальше невозможно. И люди уезжают работать за границу. Получается, отток кадров происходит именно из-за политики так называемого руководства страны.

— Насколько сегодня «картинка», которую рисуют лукашисты, отличается от реальной ситуации на предприятиях?

— Фактически, я не буду говорить, что слова лукашистов следует понимать с точностью до наоборот, но ситуация, я бы сказал, около критическая. Градообразующие предприятия, такие как «Беларуськалий», «ГродноАзот», или те же Минские предприятия сейчас столкнулись с проблемой отсутствия рынков сбыта. И в то же время по ним ударила проблема с техническим обслуживанием: нет деталей, комплектующих, запчастей. Ситуация становится критической и выходит из-под контроля.

— Как ситуация на белорусских предприятиях повлияла на имидж белорусского диктатора среди рабочих?

— Крайне отрицательно. Даже самые лояльные к правительству люди, лояльные работники, которые еще верили, что вот с Лукашенко у нас все будет «хорошо, стабильно, абы не было войны», за два года начали видеть, что именно с Лукашенко у нас и безработица, и подорожание всего и вся, и война уже не за горами. У людей открываются глаза.

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