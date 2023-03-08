Российское командование сокращает военную поддержку боевиков ЧВК «Вагнера» в Бахмуте 8.03.2023, 18:44

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Кремль избавляется от Пригожина.

Министерство обороны РФ сокращает военную поддержку боевиков ЧВК «Вагнера», которые воюют в районе украинского Бахмута Донецкой области, сообщает СNN со ссылкой на западных чиновников.

По данным западных лиц, поддержка России наемников «в настоящее время, похоже, сокращается». С этим чиновники связывают эмоциональное поведение владельца ЧВК, российского олигарха Евгения Пригожина.

«Отчасти отчаяние в ЧВК «Вагнера» и довольно эмоциональный всплеск Пригожина связаны с тем, что он считает, что у него не только заканчиваются человеческие ресурсы, но теперь ему также не хватает российской артиллерийской поддержки, чтобы компенсировать эти потери», — сказали они.

Смертность среди боевиков Пригожина «была значительно выше, чем в российских вооруженных силах», добавили чиновники.

Пригожин ранее заявлял, что «Вагнера» испытывает «полный снарядный голод» в результате того, что российские военные чиновники игнорируют его потребности и вводят новые ограничения и запреты на закупку боеприпасов.

По его словам, Минобороны РФ также лишило его возможности набирать пленных.

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