МВФ: Экономику России ждут «разрушительные» последствия после 2023 года 1 8.03.2023, 19:14

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У российской экономики нет никаких перспектив.

Январское решение МВФ повысить прогноз по российскому ВВП в 2023 г. до +0,3% вызвало немало критики. Но такая оценка объясняется тем, что Москве удалось перенаправить потоки нефти из Европы в другие страны, а в дальнейшем последствия развязанной в Украине войны будут для России «весьма разрушительными», объяснила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

«Если вы посмотрите наши прогнозы на среднесрочную перспективу, они показывают, что российская экономика сократится не менее чем на 7%», – сказала она в интервью CNN.

С течением времени экономика начнет все сильнее страдать от нехватки квалифицированных кадров вследствие эмиграции, а также от технологического отставания. Кроме того, санкции начнут сказываться на энергетическом секторе, и положительный эффект от того, что Россия нашла новых покупателей для своей нефти, не будет длительным для ее экономики, отметила Георгиева:

«Мы не видим, чтобы Россия хоть каким-то образом выиграла от того, что она сотворила с Украиной и с самой собой».

Вскоре после начала войны и введения санкций многие аналитики прогнозировали спад в российской экономике в 2022 г. на 8-10% (а Институт Международных финансов – на 15%). МВФ в апреле ожидал в 2022-2023 гг. двухлетнего падения – на 8,5% и 2,3% соответственно. Но в итоге, по оценке МВФ, ВВП сократился в 2022 г. всего на 2,2%.

Основными причинами того, что номинально ВВП упал не так сильно, как ожидалось, стали:

рекордный приток средств от экспорта сильно подорожавших нефти и газа,

значительный рост госрасходов на военные нужды (и производства в оборонном и связанным с ним секторами),

агрессивные действия ЦБ, который просто закрыл банковскую систему, не позволив распространиться финансовому кризису, который бы перекинулся и на реальный сектор.

Прогнозы на этот год сильно различаются. Если МВФ ждет роста на 0,3%, то Банк России прогнозирует изменение ВВП в диапазоне от -1% до +1%. При этом, например, рейтинговое агентство Moody’s ждет снижения на 3%, Всемирный банк – на 3,3%, Организация экономического сотрудничества и развития – на 5,6%, Альфа-банк – на 6,5% (это едва ли не самая пессимистичная оценка).

Джеффри Сонненфелд, профессор и старший заместитель ректора Школы менеджмента Йельского университета; Стивен Роуч, бывший председатель Morgan Stanley Asia и главный экономист Morgan Stanley; Стивен Тайан, директор по исследованиям Института бизнес-лидерства Йельского университета и бывший инвестиционный аналитик Rockefeller Capital, на днях обрушились с критикой на МВФ, обвинив его в безответственности. Росстат и до войны менял методологию и подгонял цифры под желания российских властей, а после ее начала многие показатели вообще перестали публиковаться, указывают экономисты в колонке в Fortune. Россия нарушает протокол МВФ, который требует от стран – членов организации предоставлять прозрачные, доказуемые статистические данные в полном объеме.

Поэтому у фонда попросту нет данных, чтобы провести независимый расчет ВВП хоть каким-либо способом, будь то по расходам, производству или доходам, «он слеп», настаивают экономисты:

«Наивно повторять за Путиным его собственные выдуманные прогнозы ВВП, фактически оправдывая и легитимизируя эти экономические мифы без всякой проверки – на самом деле, без какого-либо независимого анализа».

Помимо чисто экономических и статистических факторов результаты российской экономики во многом будут зависеть от ожиданий бизнеса, властей и потребителей, отмечает экономист Андрей Яковлев, приглашенный исследователь Центра Дэвиса в Гарвардском университете. А ожидания эти станут «очень сильным негативным фактором, влияние которого мы увидим в ближайшие месяцы — вместе с сокращением доходов бюджета, принудительным изъятием прибыли у крупных компаний, нарастанием проблем с поставками импортных комплектующих и сжатием спроса».

До мобилизации многие в России полагали, что возможно и дальше жить, как до войны, «но после 21 сентября и на уровне бизнеса, и на уровне гражданских чиновников в регионах все осознали, что теперь это их война». При этом никому не понятно, когда и как она закончится, добавляет Яковлев:

«После 24 февраля 2022 г. у российской экономики нет никаких перспектив, и в 2023 г. осознание этого тупика, скорее всего, станет повсеместным».

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