В Польше и Литве рассказали, сколько мигрантов пытались попасть в ЕС из Беларуси

В Польше и Литве рассказали, сколько мигрантов пытались попасть в ЕС из Беларуси1
- 8.03.2023, 19:21
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Мигранты переплывали Августовский канал на понтоне.
Мигранты продолжают прорываться в ЕС с белорусской территории и придумывают разные способы, чтобы не попасть европейским пограничникам. В Польше и Литве посчитали, сколько попыток было за прошедшие сутки.
В минувшие сутки в Польшу пытались прорваться 79 мигрантов, из них двое пробовали переплыть на понтоне Августовский канал в районе польской деревни Пласка, что недалеко от Гродно, но попались на глаза патрульным пограничникам.
В соседнюю страну хотели попасть граждане Сирии, Афганистана, Пакистана, Йемена, Марокко, Египта, сообщает местная погранслужба.
Еще четверо иностранцев из нашей страны хотели попасть в Литву, 29 — в Латвию. С начала года на этих направлениях зафиксировали попытки нелегально пересечь границу уже 415 мигрантов, дополнили в литовском МВД.