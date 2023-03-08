В Грузии возобновились протесты и начался женский марш 10 8.03.2023, 19:25

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Акции проходят еще в десяти городах страны.

Больше 10 тысяч человек второй день подряд протестуют в Тбилиси против законопроекта об «иноагентах». Как пишет Paper Kartuli, толпа растянулась на четыре квартала рядом со зданием парламента Грузии. Акция проходит мирно, полиция пока не вмешивается.

Днем 8 марта в грузинской столице прошел женский марш, в котором, по данным СМИ, приняли участие как минимум пять тысяч человек. Участники акции помимо прочего скандировали «Нет российскому закону!» Аналогичные акции проходят еще в десяти городах страны.

Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили призвал продолжать протесты, пока власти не отзовут этот законопроект. «Вчерашний разгон мирного митинга все расставил на свои места. Власть полностью дискредитировала себя и уже не является легитимной. Дело лишь времени, когда действующие власти снимут с себя полномочия», — считает экс-депутат парламента Гедеван Попхадзе.

Накануне на аналогичной многотысячной акции протеста были задержаны 66 человек, сообщило в среду МВД Грузии. Их задерживали по административным статьям о мелком хулиганстве (ст. 166) и неповиновении требованиям полиции (ст. 173). На следующий день МВД Грузии отчиталось о первом уголовном деле. Задержанного обвиняют в нападении на полицейского, ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Документ, который депутаты приняли подавляющим большинство голосов (78 «за» и 13 «против»), требовал признать иноагентами все некоммерческие юрлица, если более 20% их годового дохода поступает из иностранного государства. При этом на 9 марта было запланировано голосование по второй версии проекта, который затрагивал и физлиц и вводил в том числе уголовную ответственность.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в обращении из Нью-Йорка поддержала протестующих и пообещала заблокировать закон об иноагентах. «Грузия «видит свое будущее в Европе» и никому не даст его отнять, сказала Зурабишвили: «С первого дня было очевидно, что я наложу вето на этот закон».

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