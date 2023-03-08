Под Минском продается милая дача в баварском стиле и с современным ремонтом 10 8.03.2023, 19:40

5,250

Как она выглядит и сколько стоит.

К дачному сезону под Минском на продажу выставили милую дачу в баварском стиле. Она после свежего ремонта, со стильным интерьером и мебелью. Важный момент — по уровню комфорта она сравнима с городской квартирой: имеются санузел, горячая вода, канализация, отопление. Во дворе обустроено все так, чтобы летний отдых приносил только удовольствие — шезлонги, зона барбекю, банька и купель. Цена, кстати, не кусается, пишет Realt.by.

Дача находится в СТ «Здоровье-дуб», недалеко от МКАД-2 в Молодечненском направлении. Места эти давно облюбованы минскими дачниками — рядом большой чистый лес, можно доехать на электричке (станция «Радошковичи»). На автомобиле от дачи до Минска можно добраться всего за полчаса.

Дом деревянный, на высоком бетонном цоколе. Он после современного ремонта — фасад утеплили, оштукатурили и покрасили. Дополнительно его декорировали деревянными темными вставками — получился милый домик в баварском стиле.

Старые окна заменили на современные стеклопакеты в профиле ПВХ, но деревянные ставни оставили.

Полы деревянные — широкие доски отшлифовали и покрыли лаком. В интерьере стильный текстиль, подобранный в цвет мебели, современная бытовая техника.

Общая площадь — 68 «квадратов». На первом этаже находится гостиная и кухня, санузел. Небольшая кухня расположена под окном — за готовкой можно наблюдать, что происходит во дворе.

На мансарду ведет деревянная лестница. Пространство под крышей жилое — здесь располагается спальня. В санузле находится унитаз, душевая кабина и электрический бойлер. Полы здесь, кстати, облицованы плиткой.

Обогревается дом новой печкой, что делает ее пригодной для зимних вылазок на дачу. Единственный момент — водопровод в СТ только сезонный. То есть для постоянного проживания придется бить скважину.

Размер участка — 5 соток. На нем нашлось место для большой зоны с бочкой-баней и купелью, шезлонгами. Территория огорожена.

Дача продается с мебелью за 27 900 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».