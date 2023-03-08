Российский Банк ВТБ прогоняют из Африки 2 8.03.2023, 20:07

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Из-за санкций.

Попытки попавших под санкции российских госбанков найти новые рынки в «дружественных» странах Африки оказались под угрозой, пишет The Moscow Times.

ВТБ будет вынужден продать «дочерний» банк в Анголе из-за сложностей, связанных с санкционными ограничениями, сообщил в интервью Les Echos глава банка Андрей Костин.

«Банку, на который наложены санкции, трудно расширять географию своего бизнеса, за исключением, пожалуй, Ирана, — признался он. — Даже в Африке экспансия затруднена. Наш филиал в Анголе пострадал от санкций, и, скорее всего, мы должны будем его продать».

В Banco VTB Africa ВТБ принадлежит 50,1%, а оставшаяся доля записана на ангольского бизнесмена Антонио Карлоса Сумбуле, президента компании Endiama.

По словам Костина, в 2022 году ВТБ не удалось открыть ни одного нового офиса в зарубежных странах, а блокирующие санкции и отключение от системы SWIFT замкнули второй госбанк России на операциях внутри рублевой зоны.

«Мы потеряли наш банк в Германии. Несмотря на то, что он по-прежнему носит имя ВТБ, он вне нашего управления», — заявил глава ВТБ.

По его словам, попытки договориться с Европейским центробанком об обмене активами, — чтобы ВТБ мог забрать замороженные средства иностранных инвесторов в РФ в обмен на конфискованный банк, — потерпели фиаско. «Западные банки проявили к этому интерес. Но не западные правительства», — сообщил Костин.

ВТБ одним из первых попал под маховик западных санкций, введенных из-за вторжения в Украину. 28 февраля он был включен в «черный список» Минфина США, а в начале марта — отключен от SWIFT.

По оценке аналитиков Альфа-банка, чистый убыток банка за прошлый год составил около 500 млрд рублей и стал рекордным для всей банковской системы. Причиной стало то, что клиенты массово скупали валюту, и банк был вынужден покупать ее на бирже по курсу выше 100 рублей за доллар, рассказывал Костин в начале февраля.

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