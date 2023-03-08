Белорусский биолог дала советы, как продлить жизнь букета цветов 8.03.2023, 20:13

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Продлить жизнь роз, тюльпанов, гербер, альстромерий, хризантем действительно можно.

Несколько советов, как можно продлить жизнь срезанным цветам, дала в интервью БелТА доцент кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений биологического факультета БГУ Галина Филипцова.

Первое, что посоветовала собеседница, - срезать кончики стеблей перед тем, как поставить цветы в вазу.

- Дело в том, что, когда стебли цветов какое-то время находились в воздушном пространстве, в проводящих сосудах образовалась воздушная пробка, из-за которой вода заново в эти сосуды попасть не может. Срезая стебель, мы удаляем участок с возможной воздушной пробкой, - пояснила биолог.

Для роз обычной подрезки может быть мало, поэтому стоит немного расщепить конец стебля, чтобы усилить поступление воды в проводящие сосуды.

Ночью Галина Филипцова рекомендует вынести цветы в более прохладное помещение, желательно с высокой влажностью, например, на застекленный балкон. Но температура там должна быть в районе 10 градусов тепла.

Еще можно на ночь положить цветы в ванну с холодной водой. По словам биолога, когда растения укладываются горизонтально, по сосудам внутри стеблей гораздо легче идет передвижение воды, чем в вертикальном положении:

- Ведь внешний вид цветов и листьев напрямую зависит от насыщения клеток водой.

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