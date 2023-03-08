Украинские спецназовцы уничтожили российский «Солнцепек» дроном 4 8.03.2023, 20:15

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Видеофакт.

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили FPV-беспилотником российский огнемет «Солнцепек».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что бойцы Центра спецопераций А СБУ сожгли российскую тяжелую огнеметную систему прямо в момент ее залпа.

«Вторая армия мира» осталась без еще одного «аналоговнета», - отметили в СБУ.

Добавим, что FPV-дроны позволяют видеть события в реальном времени. Картинка передается с беспилотника на монитор, очки или шлем пилота.

Отметим, что это уже не первый раз, когда украинцы сжигают «Солнцепек» россиян. Так, например, 72 бригада им. Черных Запорожцев уничтожила такой огнемет в феврале.