Украинские спецназовцы уничтожили российский «Солнцепек» дроном

Украинские спецназовцы уничтожили российский «Солнцепек» дроном4
- 8.03.2023, 20:15
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Видеофакт.
Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили FPV-беспилотником российский огнемет «Солнцепек».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что бойцы Центра спецопераций А СБУ сожгли российскую тяжелую огнеметную систему прямо в момент ее залпа.
«Вторая армия мира» осталась без еще одного «аналоговнета», - отметили в СБУ.
Добавим, что FPV-дроны позволяют видеть события в реальном времени. Картинка передается с беспилотника на монитор, очки или шлем пилота.
Отметим, что это уже не первый раз, когда украинцы сжигают «Солнцепек» россиян. Так, например, 72 бригада им. Черных Запорожцев уничтожила такой огнемет в феврале.