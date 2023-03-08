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Белорусские синоптики обещают 9 марта до +5

  • 8.03.2023, 20:27
Белорусские синоптики обещают 9 марта до +5

Снег пройдет в Бресте, Могилеве и Гомеле.

Зима не спешит уходить из Беларуси - в четверг, 9 марта, синоптики прогнозируют снег в половине регионов страны, сообщает Белгидромет. Причем местами снегопад будет сильным, а в южных регионах - с дождем.

Снег и снег с дождем прогнозируют в Бресте, Могилеве и Гомеле. При этом температура в этих городах будет плюсовая: +1…+3 - в Гомеле, +2…+4 - в Бресте, +3…+5 – в Гомеле.

В Минске, Витебске и Гродно, судя по прогнозам, будет сухо. Но довольно холодно — всего 0…+2.

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