Украинские пограничники из минометов уничтожили восемь оккупантов возле Бахмута 1 8.03.2023, 20:38

Рубеж обороны удержали.

Украинские военные продолжают оборонять Бахмут в Донецкой области, несмотря на тяжелую ситуацию возле города. Бойцам из минометов удалось нанести урон личному составу врага и уничтожить 8 россиян.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

«Со вчерашнего вечера и до самого утра российские штурмовики при поддержке артиллерии, реактивных систем залпового огня и с применением кассетных боеприпасов атаковали позиции наших защитников на окраине Бахмута», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации атакующих пограничники применяли минометные расчеты и аэроразведку.

«А при непосредственном столкновении с противником — стрелковое оружие. В результате бойцы рубеж обороны удержали и уничтожили 8 оккупантов. Еще 23 ранены», - добавили в ГПСУ.

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