В Беларуси наметился передел рынка ритейла 8.03.2023, 20:52

Какие торговые сети завоевывают рынок, а какие — сдают позиции.

В Беларуси, похоже, наметился передел рынка торговых сетей. К примеру, вместо некоторых магазинов «Виталюр» стали открываться «Санта». Российские торговые сети продолжают завоевывать белорусские рынок. «Белоруснефть» анонсировала, что запустит собственный интернет-магазин. «Зеркало» посмотрело, как в целом изменилась расстановка сил в ритейле в последнее время.

Из частных компаний лидирует на белорусском рынке торговли продовольственными товарами «Евроторг». Всего он насчитывает более 1100 магазинов.

За ним следует «Доброном», у которого 80 магазинов с таким же названием, 749 входят в сеть «Копеечка» и 9 носят называние «Маяк».

На третье место вышла «Санта ритейл», насчитывающая 308 магазинов в одноименной торговой сети. Она активнее всего завоевывала рынок в прошлом году и в начале этого, открыв 67 и 29 магазинов соответственно. Больше всего точек сеть открыла в столице — 61 магазин.

Довольно активно развивал свое представительство на рынке «Либретик», у которого в прошлом году открылось 26 магазинов.

Компания «Юнифуд» в прошлом году приросла четырьмя магазинами. Теперь всего в сеть «Алми» входят 58 торговых точек.

«БелВиллесден» открыл три новых магазина в Минске, после чего торговая сеть «Гиппо» в общей сложности насчитывает 27 магазинов.

«Гринрозница» за прошлый год открыла всего три магазина сети Green. Всего их стало 26.

Активно расширяется в последние годы и «Белтаможсервис». В прошлом году он компания открыла 14 продовольственных магазинов (на 10 меньше, чем годом ранее).

«Табак-инвест» за последнее время запустил всего один продуктовый магазин. Но в то же время компания открыла четыре торговых центра.

Несмотря на сообщение о закрытии торговой сети «Виталюр», по данным на 6 марта в торговом реестре еще числились 55 магазинов. Причем четыре из них заработали в Минске в 2022 году.

Отдельно стоит государственный «Белкоопсоюз», количество магазинов которого даже сложно сосчитать. Судя по данным торгового реестра, ему принадлежат более 3,9 тысячи продовольственных магазинов в стране. Из них более 900 входят в сеть «Родны кут».

На белорусском рынке расширяют свое присутствие не только отечественные компании, но и российские. За прошлый год две торговые сети из этой страны приросли 30 продовольственными магазинами.

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