В Британии предлагают передавать странам НАТО Typhoon в обмен на истребители для Украины 8.03.2023, 21:05

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Предложение прозвучало в британском парламенте.

В парламенте Великобритании предложили поставлять странам НАТО, которые согласятся передать Украине самолеты, свои истребители Typhoon.

Как сообщает The Mirror, об этом заявил депутат от Консервативной партии Роберт Кортс.

Парламентарий уточнил, что передавать хотят снятые с вооружения самолеты Typhoon, которые уже не используются войсками Британии.

«Нельзя ли поставить их (Typhoon - ред.), если не непосредственно Украине, то одной из стран-партнеров, которая могла бы передать МиГ-19, Су-24 или какой-нибудь другой самолет, доступный во всем мире?» - подчеркнул он.

При этом бывший глава Минобороны Британии Марк Франсуа поддержал эту идею и напомнил, что на британской авиабазе «пылится» одна эскадрилья Typhoon.

По его словам, такое решение могло бы разблокировать поставку МиГ и F-16, которые действительно хотят получить украинцы.

«Вместо того, чтобы они пылились в ангаре, даже если их поставка займет некоторое время, почему бы нам не сделать политический сигнал, не предложить им шесть таких Typhoon, которые находятся в ангаре и никак не используются?» - добавил он.

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