В каких сферах в Беларуси работает больше всего женщин 1 8.03.2023, 21:29

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Назван топ-5 «женских сфер».

Топ-5 сфер деятельности, которые чаще всего выбирают женщины, привел Белстат в статистическом обзоре к празднику 8 Марта.

На первом месте находится здравоохранение - 84% из всех медиков - женщины.

Чуть меньше - 83,2% - насчитывается женщин-педагогов.

Финансовая и страховая деятельность на 74,% «женская», услуги по временному проживанию и питанию- на 69,2%, а в такой сфере, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов трудится 66,5% женщин.

Средний возраст занятых женщин - 41 год. Высшее образование среди работающих женщин имели в 2022 году 40,6%.

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