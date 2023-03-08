В Грузии протестующие решили начать «осаду парламента» 8.03.2023, 21:53

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Ранее оппозиция Грузии выдвинула властям ультиматум.

Грузинские протестующие на митинге в Тбилиси приняли решение об «осаде парламента».

Об этом пишет NewsGeorgia.

Участники акции проголосовали за такое решение поднятыми руками. Инициативу предложила оппозиционная партия «Стратегия Агмашенебели».

«Мы предлагаем следующий шаг: мирно и спокойно с обеих сторон окружить парламент... Давайте сделаем это мирным путем. Мы призываем полицию не противостоять мирным протестующим», - заявил председатель партии Георгий Вашадзе.

Ранее лидер грузинской оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе объявил ультиматум властям. Они должны отозвать скандальные законопроекты об «иноагентах» и освободить задержанных участников протестов.

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