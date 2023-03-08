Трамп: При мне Путин никогда ничего не захватил бы 8.03.2023, 22:13

Дональд Трамп

При этом экс-президент США заявил, что для избежания войны мог бы отдать РФ часть Украины.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в отличие от нынешнего президента Джо Байдена, при его правлении Россия якобы «не стала бы ничего не захватывать».

Об этом американский политик заявил в интервью ведущему Fox News Шону Хеннити.

Однако Трамп добавил, что в случае, если бы пришлось «отдать» России часть чужой страны — он бы согласился это сделать.

«А при мне они, Россия, ничего не захватили. Потому что Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения. Я мог бы это сделать. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы они (Россия - ред.) что-то захватили. Вы же знаете, что (в Украине - ред.) есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы», - попытался объяснить свои мысли бывший американский лидер.

Трамп также заявил, что при предыдущих президентах США Россия оккупировала части Грузии и Украины, а при Байдене Москва получила вообще «шведский стол».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».