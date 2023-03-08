закрыть
8 марта 2023, среда, 22:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Трамп: При мне Путин никогда ничего не захватил бы

  • 8.03.2023, 22:13
Трамп: При мне Путин никогда ничего не захватил бы
Дональд Трамп

При этом экс-президент США заявил, что для избежания войны мог бы отдать РФ часть Украины.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в отличие от нынешнего президента Джо Байдена, при его правлении Россия якобы «не стала бы ничего не захватывать».

Об этом американский политик заявил в интервью ведущему Fox News Шону Хеннити.

Однако Трамп добавил, что в случае, если бы пришлось «отдать» России часть чужой страны — он бы согласился это сделать.

«А при мне они, Россия, ничего не захватили. Потому что Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения. Я мог бы это сделать. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы они (Россия - ред.) что-то захватили. Вы же знаете, что (в Украине - ред.) есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы», - попытался объяснить свои мысли бывший американский лидер.

Трамп также заявил, что при предыдущих президентах США Россия оккупировала части Грузии и Украины, а при Байдене Москва получила вообще «шведский стол».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов
«Атлант» опустил плечи
«Атлант» опустил плечи Артем Черников
Здесь был Вася
Здесь был Вася Ирина Халип
Ждите у себя революции
Ждите у себя революции Андрей Зубов