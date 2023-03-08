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Зеленский поддержал протесты в Грузии

  • 8.03.2023, 23:06
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Зеленский поддержал протесты в Грузии

И поблагодарил за уважение к Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все украинцы желают Грузии демократического успеха и продвижения в вопросе евроинтеграции на фоне массовых протестов в Тбилиси.

Об этом он заявил в вечернем обращении главы.

«Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который прозвучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии. Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружеской Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что и Грузия, и Молдова, и Украина хотят стать частью Евросоюза и это обязательно случится. Поскольку евроинтеграции заслуживают все свободные народы Европы.

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