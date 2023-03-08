Латвия передаст конфискованные у пьяных водителей автомобили Украине
- 8.03.2023, 23:13
Для отправки уже готовят восемь авто.
Правительство Латвии приняло решение о передаче госучреждениям в Украине конфискованных за вождение в нетрезвом состоянии автомобилей. Об этом сообщает Delfi.
Инициативу реализовали в течение месяца, а депутаты единогласно поддержали поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.
В соответствии с законом конфискованные транспортные средства могут быть безвозмездно переданы правительству Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки украинского общества. Это еще один способ, которым Латвия поможет Украине в борьбе с российской агрессией.
По словам представителя общества Agendum и основателя «Твиттер-конвоя» Рейниса Познякса, это важная поддержка для Украины, ведь каждая машина на фронте — это спасенная жизнь. Передача автомобилей, утвержденная правительством во вторник, является очень хорошей новостью для пяти армейских частей и трех медицинских учреждений.
Восемь автомобилей будут переданы Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского совета.