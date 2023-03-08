Латвия передаст конфискованные у пьяных водителей автомобили Украине 8.03.2023, 23:13

Для отправки уже готовят восемь авто.

Правительство Латвии приняло решение о передаче госучреждениям в Украине конфискованных за вождение в нетрезвом состоянии автомобилей. Об этом сообщает Delfi.

Инициативу реализовали в течение месяца, а депутаты единогласно поддержали поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.

В соответствии с законом конфискованные транспортные средства могут быть безвозмездно переданы правительству Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки украинского общества. Это еще один способ, которым Латвия поможет Украине в борьбе с российской агрессией.

По словам представителя общества Agendum и основателя «Твиттер-конвоя» Рейниса Познякса, это важная поддержка для Украины, ведь каждая машина на фронте — это спасенная жизнь. Передача автомобилей, утвержденная правительством во вторник, является очень хорошей новостью для пяти армейских частей и трех медицинских учреждений.

Восемь автомобилей будут переданы Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского совета.

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