Экс-руководителя испанского визового центра в Беларуси судили по статье об измене государству 8.03.2023, 23:25

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Руслан Лобанок

Процесс был закрытым.

В Минске судили Руслана Лобанка, основателя туристической компании Peace Tour и бывшего директора испанского визового центра. Дело рассматривал Минский городской суд.

Лобанок обвинялся по статьям о даче взятки и измене государству. Процесс был закрытым, сообщает «Наша Нiва».

Лобанка задержали в октябре 2021 года. Все его компании были закрыты весной 2022 года.

Какой срок получил Лобанок, неизвестно. По его статьям ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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