Макаревич поддержал грузинских протестующих и подколол пассивных россиян 8.03.2023, 23:54

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Андрей Макаревич

Лидер «Машины времени» сравнил горячность грузинского народа с безразличной доверчивостью жителей РФ.

Российский музыкант, писатель, художник и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич не оставил без внимания смелость грузинских протестующих, которые вышли на митинги после поддержки парламентом «закона об иностранных агентах».

Артист и сам в РФ числится иноагентом, что регулярно становится предметом для шуток с его стороны. Однако Макаревича восхищает тот факт, что есть на земле люди, которые, в отличие от его соотечественников, не готовы глотать все, что им пытается «впарить» правительство.

На своей странице в Facebook, которая пользуется повышенным вниманием после открытой критики властей РФ и переезда музыканта в Израиль, он поделился своими наблюдениями. В частности он отметил, что грузинский народ, известный своим «горячим» нравом, не побоялся выразить свое недовольство протестом.

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