В Чехии собрали средства на 15 мобильных комплексов ПВО для Украины 9.03.2023, 2:04

В ближайшее время их отправят Киеву.

Чешская инициатива «Подарок для Путина» (Dárek pro Putina) объявила о финальном этапе сбора 15 мобильных комплексов противовоздушной обороны Victor для Украины, которые в ближайшие недели отправятся в Украину.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Производство 15 зенитных установок-близнецов Victor, на которые вы перечислили 90 миллионов крон, подходит к концу! Машины и пулеметы готовы. Начинается сборка. До конца месяца они прибудут в Украину», - объявила инициатива в Twitter.

Výroba patnácti protiletadlových dvojčat Viktor na které jste poslali 90 milionů jde do finále! 👍 Autíčka a kulomety jsou ready. Kompletace začíná. Na Ukrajinu pojednou už koncem měsíce. Na raketomet RM-70 můžete přispět zde https://t.co/P6bgFIpPr7 pic.twitter.com/9Ksl7roLsr — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 8, 2023

Мобильный комплекс Victor - это модернизированный вариант чешской зенитной установки с парой пулеметов KPVT, которые используют боеприпасы калибра 14,5x114 мм для уничтожения воздушных или, при необходимости, наземных целей.

Зенитный комплекс имеет прочную конструкцию и высокую точность стрельбы, эффективная дальность которой составляет более двух километров. Victor оснащен дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для стрельбы прямой наводкой по наземным целям.

Носителем комплекса является модифицированный внедорожник Toyota с усиленной подвеской и специальным адаптером на корпусе, что позволяет вести огонь непосредственно из автомобиля. Благодаря четырехлитровому двигателю и полноприводному механизму Victor позволяет быстро передвигаться даже в сложных условиях местности.

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