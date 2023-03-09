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В Чехии собрали средства на 15 мобильных комплексов ПВО для Украины

  • 9.03.2023, 2:04
В Чехии собрали средства на 15 мобильных комплексов ПВО для Украины

В ближайшее время их отправят Киеву.

Чешская инициатива «Подарок для Путина» (Dárek pro Putina) объявила о финальном этапе сбора 15 мобильных комплексов противовоздушной обороны Victor для Украины, которые в ближайшие недели отправятся в Украину.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Производство 15 зенитных установок-близнецов Victor, на которые вы перечислили 90 миллионов крон, подходит к концу! Машины и пулеметы готовы. Начинается сборка. До конца месяца они прибудут в Украину», - объявила инициатива в Twitter.

Мобильный комплекс Victor - это модернизированный вариант чешской зенитной установки с парой пулеметов KPVT, которые используют боеприпасы калибра 14,5x114 мм для уничтожения воздушных или, при необходимости, наземных целей.

Зенитный комплекс имеет прочную конструкцию и высокую точность стрельбы, эффективная дальность которой составляет более двух километров. Victor оснащен дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для стрельбы прямой наводкой по наземным целям.

Носителем комплекса является модифицированный внедорожник Toyota с усиленной подвеской и специальным адаптером на корпусе, что позволяет вести огонь непосредственно из автомобиля. Благодаря четырехлитровому двигателю и полноприводному механизму Victor позволяет быстро передвигаться даже в сложных условиях местности.

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