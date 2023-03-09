Восемь способов приготовления картофеля, о которых вы не знали 9.03.2023, 1:16

Большинство из них очень простые и быстрые.

Мало что доставляет такое удовольствие, как сковорода с идеально жареным картофелем. При правильном приготовлении вы получаете хрустящий снаружи и маслянистый внутри картофель, пишет «Новое время».

Картофель, приготовленный в духовке, станет идеальным гарниром к жареному мясу, сытным рыбным блюдам или вегетарианским обедам, а также идеальной закуской со сливочным соусом. Если вы ищете совершенно замечательный рецепт картофеля, который будет настолько хрустящим, что его можно услышать, когда вы его кусаете, воспользуйтесь одним (или несколькими) из этих лайфхаков жарки картофеля. Большинство из них очень простые и быстрые.

Сначала отварите картофель

Самый простой способ улучшить жареный картофель – начать с простого шага: отваривание. Отварка картофеля в подсоленной воде размягчает крепкий клубень, помогая ему достичь хрустящей жареной текстуры со сливочным содержимым. Жарить картофель без проваривания было бы ошибкой, поскольку это может привести к подгоранию картофеля, который все еще твердый внутри. Чтобы правильно отварить картофель, варите его в кипящей воде примерно 10 минут или пока серединка не станет мягкой, если ее проколоть вилкой.

Солите картофель правильно

Что значит солить картофель правильно и неправильно? Пропуск этого шага не испортит ваш картофель полностью. Но воспользовавшись этим советом, вы сможете жарить картофель, благодаря которому он будет невероятно вкусным. Отварка картофеля в подсоленной воде приправляет картофель изнутри, помогая ему иметь лучший вкус во время запекания в духовке. Посолите картофель перед тем, как его отправите в духовку, это вытащит влагу из центра картофеля, предотвращая его полную хрусткость во время приготовления.

Дайте картофелю высохнуть перед жаркой

Когда дело доходит до запекания картофеля, важно убедиться, что он сухой, прежде чем попасть в духовку. После отваривания картофеля слейте из него воду и оставьте на решетке для высыхания на 15 минут. Этот шаг помогает образовать корочку снаружи, что обеспечивает отличную текстуру.

Увеличьте площадь поверхности картофеля, чтобы получить больше хрустящих кусочков

Большинство из нас, вероятно, режет картофель на небольшие кусочки, бросает его на сковородку и надеется на лучшее. Есть несколько приемов, которые можно использовать для этого. Первый – разбить картофель тыльной стороной стакана или банки. Открытие картофеля превращает его в оладью, что поможет обеспечить хрустящие края. Еще один популярный метод – это классическая британская техника, которая заключается в том, что пропаренный картофель встряхивают в кастрюле или измельчают его ложкой перед жаркой. Это не только создает трещины и неровные края, но и повреждает крахмалистую сетку картофеля, чтобы позволить кулинарному жиру просочиться на возросшую площадь поверхности.

Не экономьте на масле

Это не обязательно самый здоровый совет, но лучший жареный картофель готовится с большим количеством высококачественного масла. Если его использовать недостаточно, то картофель может получиться сухим и морщинистым. Конечно, чрезмерное использование может привести к тому, что он станет мокрым и вялым. Сколько масла правильно для жарки картофеля? Хорошим эмпирическим правилом является использование одной столовой ложки масла на 0,5 кг овощей. Убедитесь, что выбранное вами масло имеет достаточно высокую температуру, иначе в духовке оно может прогоркнуть и иметь неприятный вкус.

Перед жаркой смажьте картофель майонезом

Это удивительный прием, особенно для тех, кто ненавидит майонез, но оказалось, что вам действительно нужно смазать картофель майонезом, прежде чем жарить его. Идея здесь состоит в том, что майонез имеет высокое содержание жира и белка, который защищает картофель от подгорания, создавая безупречный внешний вид и в то же время способствуя мякоти внутри. Чтобы это произошло, положите картофель в миску и добавьте столько майонеза, чтобы постепенно покрыть клубни, втирая жирную приправу руками. Добавьте ваши любимые специи и переложите картофель на противень.

Жарить, затем тушить

Сочетание техник приготовления – отличный способ достичь невероятной текстуры жареного картофеля. Мы уже говорили об отварке перед жаркой, но теперь рассмотрим обратное: жарка перед тушением. Этот процесс основан на приготовлении жареного картофеля по-корейски. В результате получается картофель, наполняющий вкусом. Вы можете использовать эту технику с любым соусом, который вам нравится, но рекомендуем начать с оригинального, прежде чем экспериментировать. Нарежьте картофель ровными кусочками и обжарьте примерно в столовой ложке растительного масла. Когда картофель начнет становиться хрустящим, добавьте жидкость для тушения, приготовленную с соевым соусом, вином и сахаром. Накройте кастрюлю крышкой и тушите картофель примерно 30 минут, пока соус не станет густым и картофель не прожарится до конца.

Создайте как можно больше сторон

Нарезав картофель большими дольками, он может выглядеть как жареный в духовке картофель фри, но это не поможет ему иметь отличный вкус. Оказывается, форма имеет большее значение, чем вы думаете. Идея здесь состоит в том, чтобы создать как можно больше боков на картофеле, чтобы увеличить возможность получения хрустящих краев. Если вы нарежете картофель на дольки, он имеет две стороны, поэтому это не сработает. Но нарежьте его кубиками, и вы удвоите крахмалистую поверхность. Если вы действительно хотите разгуляться, вы можете воспользоваться старинным французским вырезом, который называется турне. Tourne на французском языке означает перевернутый, и он включает в себя разрезание корнеплода (например, картофеля или моркови), когда вы вращаете его в руках, превращая его в семиугольный мяч.

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