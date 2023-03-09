«Выстрел в пустоту»: Гиркин заявил о провале планов РФ и оскорбил Суровикинa

«Выстрел в пустоту»: Гиркин заявил о провале планов РФ и оскорбил Суровикинa3
- 9.03.2023, 8:31
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Украина получила от западных союзников оружие, о котором раньше и речи не велось.
Ракетный террор, на который Кремль потратил дорогостоящие дефицитные ракеты, оказался полным провалом. Даже в Харьков, граничащем с РФ, вернулось уличное освещение.
Сегодня ни один из неоккупированных украинских городов не испытывает дефицита электричества. Данный факт крайне разозлил диверсанта ФСБ РФ, военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина), о чем он опубликовал пост на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.
«В Харькове впервые с начала войны включили уличное освещение. Куда ушли сотни дорогостоящих «Калибров» и прочих «Искандеров», которые якобы уничтожали украинскую энергоинфраструктуру, у генерала Армагеддона Куколдона (экс-командующего оккупационными войсками РФ в Украине Суровикина - ред.), конечно же, никто не спросит, как и у его преемника», - говорилось в сообщении, которое запостил российский диверсант.
Там также отмечалось, что главной целью ракетного террора была не победа над Украиной, а принуждение Киева и Запада к переговорам. Эта затея с треском провалилась. Украинская энергосистема выстояла, Киев получил от западных союзников ПВО, о которой раньше мечтать не мог, а РФ продемонстрировала миру свою террористическую сущность.
«Выстрел в пустоту», - констатировал автор поста.