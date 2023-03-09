Из-за ракетного удара РФ Запорожская АЭС полностью обесточена 4 9.03.2023, 8:44

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Может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

В результате российского массированного ракетного удара по Украине в ночь на 9 марта полностью обесточена Запорожская атомная электростанция.

В 4:53 (по Минску) из-за обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Об этом сообщает Энергоатом.

Станция перешла в режим блекаута уже в шестой раз за время оккупации. Сейчас 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние. Включилось 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток.

«В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира. Кроме того, все находящиеся на подконтрольной Украине территории отечественные атомные электростанции разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. По состоянию на 6.30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт», – говорится в сообщении.

В Энергоатоме отмечают, что из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в безопасном режиме значительно ограничены.

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