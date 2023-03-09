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Грузинский полицейский снял форму и перешел на сторону протестующих

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  • 9.03.2023, 8:56
  • 8,338
Грузинский полицейский снял форму и перешел на сторону протестующих

Видеофакт.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Грузии уже третий день подряд проходят массовые акции протеста против «закона об иноагентах».

Митинги в центре Тбилиси сопровождаются столкновениями силовиков с протестующими, участники акций возвели баррикады в грузинской столице.

Во время столкновений в Тбилиси сотрудник полиции снял форму и перешел на сторону протестующих, сообщают местные телеграм-каналы.

Участники акции встретили эти действия аплодисментами.

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