Грузинский полицейский снял форму и перешел на сторону протестующих

Грузинский полицейский снял форму и перешел на сторону протестующих5
- 9.03.2023, 8:56
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Видеофакт.
Как сообщал сайт Charter97.org, в Грузии уже третий день подряд проходят массовые акции протеста против «закона об иноагентах».
Митинги в центре Тбилиси сопровождаются столкновениями силовиков с протестующими, участники акций возвели баррикады в грузинской столице.
Во время столкновений в Тбилиси сотрудник полиции снял форму и перешел на сторону протестующих, сообщают местные телеграм-каналы.
Участники акции встретили эти действия аплодисментами.