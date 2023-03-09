В Киеве раздался еще один взрыв: есть пострадавшие

В Киеве раздался еще один взрыв: есть пострадавшие3
- 9.03.2023, 9:40
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В Святошинском районе горят автомобили в дворах.
В четверг, 9 марта, в результате ракетной атаки РФ в Киеве раздался еще один взрыв, два человека пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение киевского городского головы Виталия Кличко.
Кличко сообщил, что взрыв произошел в Святошинском районе. В результате взрыва пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь.
«Все службы направляются на место. Горят авто во дворе одного из жилых домов», - написал он.