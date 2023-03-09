«К 34 годам заработал на две квартиры и понял: с меня хватит» 9.03.2023, 10:02

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Истории белорусов, у которых получилось освободиться от трудовой кабалы.

Представьте, что с завтрашнего дня вы можете не работать несколько месяцев или даже несколько лет. Как думаете, что ждет вас в этой безработной жизни? Можно не гадать: журналисты Onlíner попросили поделиться опытом людей, которые осознанно оказывались от трудоустройства на длительное время. Есть разные истории, в том числе положительные.

«К 34 годам заработал на две квартиры и понял: с меня хватит»

В недавнем прошлом Петр — замдиректора крупной транспортной компании в Минске. В позапрошлом году мужчина оставил работу, потому что все надоело. В декабре 2022-го уехал в Грузию, с января 2023-го обитает на Шри-Ланке, снимает номер в отеле у океана.

До увольнения Петр успел заработать на две квартиры в Минске, за счет сдачи их в аренду сейчас и путешествует. Денег хватает на перелеты, проживание, еду (пусть и не лакшери-отдых).

— Я отучился в БНТУ на инженера-энергетика, потом поехал в Витебск отрабатывать распределение. Затем у меня был короткий период работы в России, но я быстро вернулся в Беларусь. В Минске работал в разных компаниях по своей инженерной специальности, к 32 годам дорос до должности замдиректора.

В 34 я понял, что достиг на работе финансового и карьерного потолка.

Стало сложно работать с осознанием того, что дальше у тебя нет перспективы. К тому же я неплохо зарабатывал в другой сфере, а в найме оставался ради ощущения спокойствия и стабильности.

Параллельно с основной работой Петр в течение нескольких лет играл на бирже: покупал-продавал акции, облигации, криптовалюты и другие сложные штуки. Также пытался зарабатывать на недвижимости: первую квартиру купил как инвестиционный вариант, сделал в ней ремонт, продал дороже. На полученные деньги влез в долевое, попал на долгострой, судился с застройщиком. Выиграл суд, вернул все свои деньги, но сделал вывод, что с вложениями в недвижимость нужно быть поаккуратнее. Несмотря ни на что, удалось скопить приличную заначку.

— В 2021 году я задумался: зачем мне столько работы и денег, если нет времени на жизнь?

Первым делом решил отказаться от работы по найму и заниматься только трейдингом, потому что биржа приносила основной доход. Несколько дней я взвешивал свое решение и в итоге озвучил его руководству. Директор меня сразу не отпустил, нужно было найти и подготовить мне замену. Через два месяца я все же уволился.

С трейдингом дела пошли так себе. Петр говорит, что стал слишком сильно на нем концентрироваться, мозг был переполнен информацией, что негативно сказывалось на принятии торговых решений. Весной 2022 года из-за политической ситуации добавились проблемы с зарубежными счетами, поэтому решил завязать и с биржей.

Больше года мужчина вообще не работает.

Первое время он делал ремонт в своих двух квартирах, а потом понял, что хочет путешествовать.

— Как теперь обычно проходит ваш день?

— На релаксе (смеется. — Прим. Onlíner). Будильник давно не завожу, просыпаюсь, когда выспался, встаю под пение птиц и шум океана (я живу на побережье). Здесь пальмы, зелень, много разной живности. Первое время я ел только в кафе и ресторанах, теперь приспособился, готовлю местные продукты. Могу в течение дня поиграть в волейбол на пляже, позаниматься серфингом. Здесь, кстати, хватает белорусов.

В ближайших планах Петра побывать во Вьетнаме, потом уехать в Камбоджу, на Мальдивы, в Турцию. И обратно в Беларусь — потому что здесь мама и другие родные люди.

Не работала восемь лет, а потом рассталась с парнем-айтишником: «Получила тяжелый финансовый урок»

— Сейчас я работаю тренером в фитнес-клубе и когда смотрю на неработающих девушек айтишников, то хочу их предостеречь: ваша нереализованность может привести к проблемам в будущем. Хотя я не лезу к клиенткам с советами, это не мое дело.

Елена так говорит, потому что опирается на собственный опыт: на протяжении восьми лет она была такой же неработающей девушкой айтишника, а после расставания с ним еле нашла работу. С чего началась история ее многолетней безработно-беззаботной жизни?

— Мне было 22 года, я студентка-заочница. Познакомилась с парнем, у нас все быстро закрутилось. Это был 2012-й, у меня были ночные смены в казино за $500 в месяц. А у него была зарплата в $5—7 тыс., он работал на канадскую компанию. Сказал, что мои $500 с таким графиком — это не очень. Я уволилась.

У Елены началась красивая инстаграмная жизнь с постоянными путешествиями за счет парня. Ребята легко могли позволить себе поездку стоимостью в $5—6 тыс.

— В Минске мы не ходили по дорогущим ресторанам, зато были в Исландии, Португалии, Испании — объездили всю Европу и обычно уезжали сразу на месяц.

— Мама стала называть меня содержанкой.

Подруга говорила мне: «Держись за этого парня», — как будто я без него ничего не стою. Маму я могу понять, она переносила на меня свой опыт: мой отец ее продавил и убедил, что она не способна работать, она стала домохозяйкой, но счастья ей это не добавило.

Через пару лет Елена окончила университет, но по специальности работать не захотела. Решила попробовать себя в роли личного помощника либо офис-менеджера или на другой специальности, ради которой не нужно было оканчивать университет. И получила лишь отказы.

— На собеседованиях HR с удивлением спрашивали меня: «Как это вы учились на заочном и не работали два года? Чем это вы занимались?» Это подрывало мою самооценку.

На работу сразу после окончания университета девушка так и не устроилась. Проводила много времени дома, читала книги, каждый день тренировалась, ездила на велосипеде, встречалась с друзьями. То и дело думала открыть магазинчик и возить товары из Америки, но побоялась рискнуть деньгами своего партнера. Рассматривала себя в IT и просила у парня помощи, но он говорил, что ей в этой сфере будет скучно. В вялом режиме продолжала просматривать вакансии.

— Я не самый целеустремленный человек. Только нашла вариант работы, как тут мой парень говорит, что мы через три месяца уезжаем в Италию. У меня сразу появилась мысль: так а зачем мне работа? Для меня важно подчеркнуть: парня я ни в чем не виню. Он ни разу не сделал мне замечание насчет работы, не запрещал работать. Говорил заниматься чем хочу.

За восемь лет отдыха от работы Елена пришла к депрессии.

— К 30 годам я словила себя на том, что у меня нет смысла жизни, я не реализована. Как бы пафосно это ни звучало, я смотрела на Альпы и рыдала. Если ты несчастен внутри, то горы либо вид на море тебе не помогут.

В 2020 году Елена рассталась с парнем и вновь стала искать работу — устроилась по специальности персональным тренером. Сначала все было хорошо (видимо, сказалась накопленная энергия), а потом мир узнал о коронавирусе. Клиенты испугались пандемии и перестали ходить в зал.

— Я получила тяжелый финансовый урок: нужно заниматься самореализацией. Если бы я знала, что так будет, то не ушла бы от парня в тот период. Меня как будто бросили в центрифугу и сказали выбираться самостоятельно. У меня получилось, сейчас у меня все хорошо. У меня нет цели доказать бывшему или маме, подружкам, что я молодец.

Хочу путешествовать, как раньше, но уже на свои деньги.

Некоторые знакомые удивлялись и восхищались, что я смогла расстаться с финансово успешным парнем, а я никогда не держалась за него из-за денег.

Мой главный посыл — нужно нести ответственность за свою жизнь, а не относиться к ней инфантильно. Не каждой нужна реализация, но бывает, что в паре за женщину все решает партнер. У меня есть клиентка, которая жила за счет парня, у них был дом в Дроздах. Они расстались, и она сказала: «Мне нужно найти кого-то, не хочу работать». И она счастлива. А я была несчастна. Хочу обратиться к девушкам, которые не работают и из-за этого ощущают себя дискомфортно: лучше идти и начинать что-то делать, хотя это бывает страшно.

«Родные требовали, чтобы я устроилась хотя бы уборщицей»

Юлия два с половиной года назад попала под сокращение. Девушка работала крупье в казино, из-за коронавируса посетителей стало гораздо меньше, поэтому часть команды уволили.

— В первую безработную неделю я открыла для себя новое хобби — рисование. Решила пару месяцев пожить за свои сбережения, морально отдохнуть и как бонус выучить всю академическую базу рисунка. Однако отдых затянулся. Мне так понравилось рисовать, что я стала читать книги по теме, пошла на онлайн-курсы по рисованию на планшете. Минимальные знания у меня уже были, я окончила технологический колледж по специальности «модельер-инструктор».

Родственники были откровенно не рады, что девушка решила сидеть дома. И тогда Юлия решила врать им, что из-за коронавируса вакансий для нее нет.

— Родители напирали и настаивали, чтобы я шла хоть уборщицей. У меня было желание вернуться в казино, а там уже не было вакансий крупье с опытом меньше пяти лет. Поэтому я пошла барменом. Это было очень тяжело, потому что мы работали до последнего клиента, иногда я проводила на ногах по 15 часов. И это мешало моей практике рисунка. Поэтому через месяц я уволилась и снова ушла в рисование.

Я продолжала врать, что с вакансиями беда. Жила за счет родни.

Девушка стала рисовать дома по 10 часов в сутки, параллельно продолжая учиться на курсах (их было два: трехмесячный и шестимесячный). Через четыре месяца устроилась работу по специальности. На курсах, где она училась рисованию, делились вакансиями, чтобы помочь выпускникам с трудоустройством. На одну из них Юлия и откликнулась.

— Нужно было выполнить тестовое задание — нарисовать символы для онлайн-казино: фрукты, бутылочки. Моя работа понравилась, меня оформили официально. Потом я работала на другом проекте. Теперь мне доверяют игровой интерфейс. Сейчас я взяла новый курс по рисованию: хочу рисовать персонажей для игр.

Как на такую работу реагирует мама? Она в восторге и на всех семейных застольях поднимает тему того, что гордится своей дочерью-художницей.

Эксперт: длительный перерыв в работе — это не препятствие для дальнейшей карьеры

«Временный отказ от работы пойдет на пользу, если вы потратите его на восстановление, он поможет справиться с профессиональным выгоранием. Многие берут продолжительный отпуск для обучения и развития, чаще всего в новой для себя сфере. Главное, чтобы ваша безработица была вашим осознанным решением и вы понимали, ради каких целей уходите в долгосрочный отпуск», — говорит Виктория Юдина, карьерный консультант сервиса «Готовое резюме» от rabota.by.

— С какими сложностями может столкнуться в будущем человек, который отказывается работать?

— Если устраиваться на работу после очень длительного перерыва, то есть вероятность, что из-за потери навыков и знаний вам придется начинать с должности ниже, чем была у вас раньше. Вам потребуется время на осваивание новых технологий и методов работы, которые стали стандартом в вашей отрасли.

Если надолго уходить из найма, то потом может быть трудно вернуться в рабочий ритм и наладить привычку быть продуктивным. Вы можете столкнуться с проблемами вашей мотивации и дисциплины. Учитывая эти факторы, важно заранее подготовиться и принять меры для минимизации возможных проблем.

— Как устроиться на хорошую работу человеку, который не работал 3—5 лет?

— Важно настроить себя на мысль, что ваш перерыв в работе — не препятствие для дальнейшей карьеры. Поэтому обновите ваше резюме, актуализируйте навыки. Если чувствуете, что вам не хватает знаний, то можно найти курсы или ментора, чтобы поработать над своим профессиональным развитием. Рассмотрите возможность работы на неполный день или временную занятость, чтобы в свободное время получать новые знания и навыки. Самое главное: не теряйте уверенность в себе. Перерыв в работе не делает вас менее квалифицированным.

Когда на собеседовании вам зададут вопрос «Почему вы так долго не работали?», следует честно озвучить причины и объяснить, как вы использовали это время.

Возможно, вы проходили обучение для смены карьеры или занимались собственным бизнесом. Расскажите об этом и покажите, как отразилось это время на вашем личном и профессиональном развитии. Покажите свою мотивацию, если вы хотите вернуться к работе и готовы сделать все необходимое, чтобы достичь успеха на новом месте. Продемонстрируйте, какие навыки у вас для есть для новых функциональных обязанностей и какую пользу для компании вы можете принести. И тогда это может заинтересовать нанимателя.

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