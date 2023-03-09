Стратегическое поражение Путина Арияна Гиць и Роман Сон, «Зеркало недели»

9.03.2023, 10:20

Что можно сделать для ускорения краха РФ.

Начало прошлогоднего широкомасштабного наступления российских войск стало символом краха бесчестной политики умиротворения Кремля, которой придерживалась западная дипломатия в течение восьми лет незаконной агрессивной войны России против Украины. Впрочем, даже на девятый год геноцидной войны на уничтожение Украинского государства и украинцев дурман «умиротворения» еще витает во властных коридорах Запада.

Несмотря на то, что масштаб преступных действий Москвы заставил Запад изменить свою безответственную политику в пользу всесторонней поддержки украинской защиты от агрессии, надо признать, что нынешняя стратегия Запада имеет существенный изъян: политические цели, которыми продолжает руководствоваться Запад, не отвечают адекватно на агрессивные амбиции Москвы.

Хотя несомненной целью геноцидной войны Москвы за территориальные завоевания является уничтожение Украинского государства и нации, Россия использует эту войну еще и как таран для разрушения международного правопорядка под руководством Запада. В Украине на карту поставлена не только территория, как некоторые на Западе продолжают делать вид, чтобы избежать более решительных действий, но и историческая траектория для мировых демократий.

Кремлевский режим уверен: переломный момент для уничтожения мирового порядка, в котором доминирует Запад, уже близко. Москва считает, что ей просто нужно нажать посильнее, продолжать свой агрессивный курс, и ее победа в Украине запустит эффект домино во всем мире, что приведет к упадку статуса Запада, прежде всего США, в международных отношениях.

Запад должен окончательно осознать, что нужно проводить такую стратегию по отношению к российской войне, которая поможет предотвратить реализацию кремлевского сценария. Потому что поражение Украины стало бы стратегическим поражением Запада, а победа Украины может стать всеобщей победой для будущего мировых демократий.

Агрессивная Россия — общий враг, требующий совместных действий для устранения общей угрозы для Украины и свободного мира.

Российский вызов Западу

Настойчивые действия Москвы и провозглашенные ею цели не оставляют сомнений в том, что Кремль поставил будущее России на то, чтобы бросить вызов Западу. В своем стремлении к мировому господству Москва хочет пошатнуть фундаментальные столпы глобального влияния Запада, которые, по мнению хозяина Кремля, являются препятствием для реванша России: гегемонию американского доллара и существование НАТО и Европейского Союза.

Российский диктаторский режим считает, что успешный вызов международному порядку, в котором доминирует Запад, возвысит Россию над международным правом и позволит ей формировать мировую повестку дня таким образом, как считают необходимым в Кремле.

Россия использует варварскую войну против Украины для демонстрации своего откровенного пренебрежения всеми моральными, политическими или правовыми ограничениями. Путин преисполнен решимости унизить Запад, продемонстрировав, что Москва не будет подчиняться каким бы то ни было мерам сдерживания ее глобальных реваншистских амбиций.

Путин считает, что он возглавляет глобальную оппозицию Запада и, а значит, сможет рассчитывать на значительную поддержку во многих частях мира. Россия умышленно разрушает современный международный правопорядок, надеясь создать мощную антизападную коалицию. Кремль уверен в достижимости своей цели — отодвинуть Запад на обочину истории благодаря взаимовыгодному стратегическому альянсу с Китаем и в расчете на гравитационную силу Пекина, способную склонить на сторону их альянса других крупных региональных игроков. Пока Запад почти два десятилетия тратил усилия на умиротворение Путина, тот формировал антизападную ось, которая готовится сейчас к противостоянию.

Неадекватность западной реакции на российскую агрессию

С начала незаконной вооруженной агрессии в феврале 2014 года внимание мирового сообщества было сосредоточено на вопросе российских территориальных завоеваний в Украине. При этом международное сообщество сознательно избегало применения действенных мер для устранения самого источника проблемы — российской угрозы для мирового порядка.

Реакция Запада на широкомасштабное наступление России в феврале 2022 года опиралась на «реалистическую» цель «не дать Путину победить», которая предполагала помощь Украине в сохранении своей государственности на любой территории, которую украинская власть сможет защитить. Под влиянием успехов украинских Вооруженных сил в вытеснении россиян с новооккупированных территорий цели политики Запада изменились на восстановление статус-кво по состоянию до эскалации, на 23 февраля 2022 года, то есть оккупированными бы оставались Крым и значительная часть Донбасса.

Недавно подписанты Таллиннского обета (декларации) попытались исправить эту опасную и ошибочную стратегию, провозгласив цель помочь Украине освободить всю территорию в международно признанных границах 1991 года. Хотя Эстония, Соединенное Королевство, Польша, Латвия, Литва, Дания, Чехия, Нидерланды и Словакия содержательно переформулировали цель, нам еще предстоит увидеть, как их заявление сможет перевоплотиться в единую и согласованную политику Запада, в частности в вопросе предоставления Украине видов и объемов вооружений, необходимых для реализации заявленной цели.

Нынешний политический лозунг Запада — «мы будем поддерживать Украину, сколько будет нужно» — обязательно сопровождается риторикой о «помощи Украине укрепить свои позиции за столом переговоров, чтобы закончить войну приемлемым урегулированием».

Идея достижения «приемлемого урегулирования» является произведением кабинетной фантазии. Россия формально аннексировала украинские территории — включительно с теми, которые она даже не успела оккупировать, — чтобы убедиться, что любое урегулирование путем переговоров станет сокрушительным поражением для Украины и Запада.

Поэтому любое давление на Украину с целью принуждения к переговорам, в том числе путем задержки или отказа в поставках оружия, является сознательной попыткой защитить Россию от поражения на поле битвы в Украине.

Мы не должны бояться говорить о том, что нынешняя реактивная политика Запада по отношению к России хромает из-за в основном иррациональных самонавязанных «красных линий», которые оправдываются целями не допустить распространения военных действий за пределы Украины и избежать втягивания НАТО в прямое военное противостояние с Россией в связи с риском ядерной эскалации.

Необоснованность такого подхода к российской войне разоблачает американская позиция по Тайваню. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден справедливо сигнализирует, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань от китайского вторжения. Но мы хотели бы спросить: чем Китай менее опасен, чем Россия, что Соединены Штаты готовы к военному столкновению? Китай —ядерное государство, он постоянный член Совета Безопасности ООН, его человеческие и экономические ресурсы значительно преобладают над российскими, а Запад намного сильнее зависит от Китая, чем от России. Надо также заметить, что у Тайваня очень ограниченное международное политическое признание, в то время как суверенный статус и территориальную целостность Украины признает и поддерживает международное сообщество.

Следовательно, разница в подходах Запада к Украине и Тайваню состоит не в степени потенциальных рисков, а, скорее, в вопросе политической воли, равно как и в вопросе принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Впрочем, даже если исходить из того, что Россия представляет более высокую прямую угрозу для НАТО, чем Китай, тогда на самом деле победа над режимом зла должна была бы стать более неотложной задачей, за которую нужно браться с большей решительностью.

Защиты Украины недостаточно для поражения России

Отпор российской агрессии на поле боя и возобновление суверенитета Украины над всей территорией в международно признанных границах по состоянию на 1991 год — безусловно, минимальное условие для восстановления нарушенного Москвой международного права. Восстановление территориальной целостности Украины должно предполагать полный вывод всех российских сил, нерегулярных вооруженных формирований, а также оккупационных администраций со всех оккупированных территорий. Все, что будет меньше этого минимума, станет поражением для Украины с далеко идущими последствиями для ее будущего и судьбоносным ударом для международного правопорядка.

Хотя полная деоккупация будет историческим военным достижением для Киева, она, вероятно, не приведет к полному прекращению военной агрессии Москвы, а также не преодолеет угрозу фашистской России для мира.

Проведение политической линии «приемлемого урегулирования» по украинским границам не гарантирует безопасность для Украины в будущем, а вместо этого позволит России взять паузу в реализации своих агрессивных планов завоевания Украины и перегруппироваться для восстановления наступательного потенциала, как было перед второй войной России против Чеченской Республики Ичкерии.

Фактически российская война на уничтожение уже достигла значительных успехов в ослаблении Украинского государства из-за сокрушительных человеческих потерь, опустошения целых регионов и городов; разрушения критической инфраструктуры; огромного ущерба экономике, системе здравоохранения и образования Украины; причинения колоссальных материальных убытков стране, бизнесу и населению, а также огромного вреда окружающей природной среде и т.п.

Пока война будет вестись только на территории Украины, Россия, наоборот, не понесет каких-либо сопоставимых потерь. А следовательно, Москва сможет использовать ослабление Украинского государства для нового нападения.

Несмотря на неудачные попытки полного захвата Украины в 2014 году и опять — в 2022-м, Россия продолжала проводить агрессивную внешнюю политику и налаживать более тесные связи со странами, разделяющими ее антизападную позицию. У Ирана, Китая и Северной Кореи нет причин считать Украину своим врагом. Их партнерство и поддержка Москвы базируются не на том, что они разделяют цель Кремля — уничтожить Украину, а на том, что у них есть общая цель — создать антизападный мировой порядок.

В краткосрочной перспективе усиленная милитаризация и перевооружение агрессивного российского государства непременно будут направлены не только против Украины, Молдовы, Казахстана или других бывших республик СССР, но и против нескольких членов НАТО, которые находятся под прямой угрозой вследствие провозглашенных Кремлем целей «восстановить историческую Россию» и «дать отпор НАТО». Последовательное нахальство действий Москвы свидетельствует о том, что будет ошибкой воспринимать эти цели как пустую риторику.

Москва намерена нанести — и нанесет — удар, когда будет готова, а не тогда, когда ее мифически «спровоцируют» украинская оборона или мощная военная поддержка Украины Западом. Самый высокий риск эскалации состоит не в попытках победить Россию, а в неполной победе над Москвой.

Пока Россия остается государством-изгоем, захваченным реваншистским мафиозным режимом, исповедующим тоталитарную идеологию рашизма, она продолжит проводить агрессию как свою основную внешнюю политику.

Цели политики стратегического поражения России

Чтобы достичь устойчивого и справедливого мира в Украине и обеспечить международную безопасность, Запад должен проводить согласованную и решительную политику для достижения решающей победы над Россией, направленной на следующие главные цели:

— прекращение всех форм российской агрессии против Украины, в первую очередь вооруженной агрессии. Это потребует политики принуждения России к демилитаризации граничащих с Украиной регионов с введением международного инспектирования;

— отмена всех незаконных актов российской власти, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины;

— установление справедливости путем привлечения к ответственности всех комбатантов на стороне России, совершавших военные преступления и преступления против человечности, а также привлечение к ответственности высшего российского руководства за ведение захватнической агрессивной войны против Украины и геноцида против украинцев через международные судебные механизмы;

— возложение на Россию обязательств выплатить Украине репарации за незаконную агрессию и компенсации всем пострадавшим;

— исключение России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы лишить ее возможности подрывать международный порядок в сфере безопасности;

— принуждение России к реформам путем замены ее преступного режима новым правительством, которое будет проводить политику отказа от агрессивного политического курса, в частности политику осуждения шовинистической, империалистической, тоталитарной идеологии «рашизма», прекращения пропаганды ненависти, прекращения всех форм зарубежных диверсий, восстановления уважения к основным правам и свободам человека в России и т.п.;

и абсолютно обязательно:

— немедленное принятие Украины в НАТО и ЕС, чтобы устранить критическую уязвимость Украины в вопросах безопасности как «буферного государства» между западным и российским военными блоками. Пока Украина не будет интегрирована в западный клуб, Россия будет воспринимать покорение Украины как допустимость. До вступления Украины в НАТО подписанты Будапештского меморандума, а именно Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, должны расширить западный ядерный зонтик над Украиной.

Неспособность остановить агрессивные амбиции России с помощью такой комплексной политики не только усугубит нынешнюю трагедию украинского народа, но и приведет к катастрофическим последствиям для Запада.

Нейтрализация агрессивного потенциала России является единственным способом предотвратить появление мощного антизападного альянса. Если рамки западного мышления о российской агрессии и в дальнейшем ограничатся только размышлениями о территориальных завоеваниях Москвы в Украине, как нас пытаются убедить сторонники умиротворения, то мир не сможет проводить эффективную политику стратегического поражения России для устранения ее глобальной угрозы.

Особенно следует подчеркнуть, что принуждение Украины к уступкам ради какой-то иллюзии мира или пожертвование Украиной во «избежание прямой конфронтации с Россией» не решат проблему агрессивного, реваншистского, тоталитарного российского государства. Политические деятели на Западе, отравляющие общественное мнение такими «мирными решениями», подвергают опасности собственные народы, поскольку осмелевшая антизападная ось под руководством России непременно ухватится за возможность воспользоваться слабостью Запада.

Запад не может надеяться, что храбрый боевой дух Украины бесконечно долго будет служить европейским щитом против российского экспансионизма и стремления Москвы разрушить международный порядок. Запад должен, наконец-то, начать действовать с полной решительностью, чтобы достичь общей победы над Россией — единой для всех сил демократии и свободы.

Арияна Гиць и Роман Сон, «Зеркало недели»

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