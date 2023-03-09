Эксперты рассказали, как спасти упавший в воду смартфон 8 9.03.2023, 10:28

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Многие допускают три основных ошибки.

Известно, что смартфоны не дружат с водой, но иногда неприятности все же случаются, и мобильные устройства могут пострадать от воздействия влаги. Многие, думая, что все обойдется, тут же пытаются его включить, другие – помещают в банку с крупой. Кто-то и вовсе пытается просушить смартфон с помощью фена.

Однако эти действия ошибочны – они могут привести не только к серьезному повреждению устройства, но и ускорить незапланированный апгрейд, пишет УНИАН.

Телефон упал в воду: что категорически нельзя делать

Включать его. Если включить смартфон во влажном состоянии, то есть большое риск вызвать короткое замыкание и перегрев, что может привести к еще более серьезному повреждению устройства.

Сушить феном, дуть внутрь или трясти. Фен может повредить чувствительные элементы внутри смартфона и усугубить повреждение. А тряска и попытки выдуть воду в большинстве случаев приводят к тому, что капли забиваются в самые труднодоступные углы.

Пытаться разобрать смартфон самостоятельно. Далеко не у всех есть опыт разборки и сборки мобильных устройств, и шанс что-то испортить достаточно велик.

Вместо этого необходимо как можно скорее выключить смартфон и вынуть батарею, если это возможно. Затем следует обернуть устройство в бумажные полотенца или салфетки и оставить на сухом месте для высыхания. Можно также использовать силикагелевые мешочки для впитывания влаги.

Если устройство не работает после высыхания, необходимо обратиться к специалисту для его диагностики и ремонта. Чем меньше пройдет времени, тем больше у аппарата шансов остаться работоспособным.

Заметка на будущее

Выбирая смартфон, обратите внимание, есть ли в его характеристиках упоминание IP67 или IP68. Если да, то это значит, что в первом случае смартфон не боится пыли и краткосрочного погружения под воду, во втором – пыли и более длительного погружения. Поэтому покупая гаджет с IP67 и IP68, вы делаете дальновидный выбор в пользу устройства, которое дольше вам прослужит.

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