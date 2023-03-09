Во Львовской области российская ракета упала на жилые дома: четыре человека погибли

Во Львовской области российская ракета упала на жилые дома: четыре человека погибли3
- 9.03.2023, 10:33
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Оккупанты атаковали Золочевский район.
Российская ракета упала в жилой зоне на территории Золочевского района Львовской области. Предварительно известно о четырех погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.
Он отметил, что во время сегодняшней массированной атаки оккупанты атаковали Золочевский район. Вражеская ракета упала на жилую застройку, в результате чего возник пожар. Огонь уничтожил три дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.
Из-за российского ракетного удара, по предварительным данным, погибли четыре человека.
«Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома. Завалы еще разбирают. Под ними могут быть другие люди», - отметил Козицкий.
Напомним, Россия ночью и утром 9 марта атаковала Украину. Под ударом оказались несколько областей.
Зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.