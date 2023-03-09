В Беларуси запретили рыбные бургеры и крабовые палочки VICI 9 9.03.2023, 10:37

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В них нашли «недопустимую пищевую добавку».

В реестр опасной продукции Госстандарта включили рыбные бургеры и крабовые палочки популярного бренда VICI. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Опасными признаны бургеры из сурими с добавлением мяса краба скалистого в панировке обжаренные замороженные CRABSBURGER торговой марки VICI (производитель ООО «Вичюнай-Русь», Российская Федерация, Калининградская область, Советск).

В реестр опасной продукции также попали крабовые палочки (имитация) пастеризованные торговой марки VICI (производитель ООО «Вичюнай-Русь», Российская Федерация, Калининградская область, Советск).

По информации Госстандарта, оба вида рыбной продукции содержат недопустимую пищевую добавку подсластитель сорбит (Е420).

С 9 марта введен запрет на ввоз, обращение и реализацию указанных продуктов в Беларуси.

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