В Беларуси запретили рыбные бургеры и крабовые палочки VICI

В Беларуси запретили рыбные бургеры и крабовые палочки VICI9
- 9.03.2023, 10:37
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В них нашли «недопустимую пищевую добавку».
В реестр опасной продукции Госстандарта включили рыбные бургеры и крабовые палочки популярного бренда VICI. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Опасными признаны бургеры из сурими с добавлением мяса краба скалистого в панировке обжаренные замороженные CRABSBURGER торговой марки VICI (производитель ООО «Вичюнай-Русь», Российская Федерация, Калининградская область, Советск).
В реестр опасной продукции также попали крабовые палочки (имитация) пастеризованные торговой марки VICI (производитель ООО «Вичюнай-Русь», Российская Федерация, Калининградская область, Советск).
По информации Госстандарта, оба вида рыбной продукции содержат недопустимую пищевую добавку подсластитель сорбит (Е420).
С 9 марта введен запрет на ввоз, обращение и реализацию указанных продуктов в Беларуси.