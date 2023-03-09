На Донбассе после удара ВСУ исчез российский рэпер-путинист 8 9.03.2023, 10:42

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«Птаха» долетался?

Российский рэпер «Птаха», он же Давид Нуриев, решил уехать воевать на Донбасс. Однако сам исполнитель попал под обстрел и не выходит на связь.

Об этом пишут российские СМИ, передает «24 канал». «Птаха» является активным сторонником ведения войны против Украины, поэтому остается надеяться, что она почувствовала ее на себе по полной.

Поклонник Путина на своих страницах в соцсетях сообщил, что отправляется на Донбасс с «гуманитарной миссией». А еще он планировал выступить перед оккупантами.

Но в Донецкой области рэперу-путинисту конкретно не повезло. Он попал под обстрел, после которого связь с ним потеряна. Жив ли он или погиб - пока неизвестно. Однако найти его никто не может.

В то же время в сети появились последние кадры, которые при обстреле репер-путинист направил своим друзьям.

Судя по видео, Давид Нуриев выронил телефон во время стрельбы. Была ли это просто стрельба с целью развлечения или шёл бой — пока неизвестно. На видео у Птахи с собой автомат.

Час назад появились сообщения, что рэпер попал под обстрел в «ДНР», связь с ним пропала.

Давид Нуриев до полномасштабного вторжения не только поддерживал оккупацию Крыма, но и говорил о том, что Россия должна вернуть под свой контроль все территории бывшего СССР.

После 24 февраля 2022 года рэпер успел записать 2 песни (если их можно так назвать) в поддержку войны и во время поездки в Донбасс, где он попал под обстрел, он планировал снять несколько кадров для новых пропагандистских клипов.

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