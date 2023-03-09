Британская разведка раскрыла важность взорванного в Беларуси самолета А-50

Британская разведка раскрыла важность взорванного в Беларуси самолета А-502
- 9.03.2023, 10:49
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У Российско-белорусской авиации возникли серьезные проблемы.
Атакованный беспилотником под Минском российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был нужен для запуска ракет «Кинжал».
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, 7 марта Лукашенко подтвердил, что один из небольшого парка российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50U MAINSTAY D, дислоцированный в Беларуси, был поврежден. При этом самолет почти наверняка был атакован небольшим беспилотником.
А-50 был перемещен в ремонтную мастерскую в Таганроге в России. Сообщается, что транзитный полет проходил на меньшей высоте, чем обычно, вероятно, из-за повреждения гермокабины.
По данным британской разведки, А-50 обеспечивал данные для истребителя МиГ-31К, самолета, модифицированного для запуска баллистической ракеты воздушного базирования «Кинжал», которую Россия рассматривает как ключевой стратегический потенциал. В модификации был удален внутренний радар самолетов, чтобы сбалансировать самолет, что заставило пилотов полагаться на внешние источники информации, такие как А-50.
«Существует реальная вероятность того, что совместная российско-белорусская авиация теперь будет вынуждена полагаться на наземное управление и истребители сопровождения до тех пор, пока не будет развернут еще один А-50», - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, по данным британской разведки, система дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 MAINSTAY в Беларуси имела большое значение для российской армии. После подрыва А-50 у России осталось шесть таких самолетов.