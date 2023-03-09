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ISW: Российские войска завязли в Бахмуте

  • 9.03.2023, 10:54
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ISW: Российские войска завязли в Бахмуте

Штурмовавшие город части истощены и не имеют резервов для прорыва.

У России нет достаточных ресурсов, чтобы продолжить наступление в том случае, если им удастся захватить Бахмут.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В ежедневном отчете аналитики Института изучения войны отмечают, что оккупационные войска заняли восточную часть Бахмута после контролируемого тактического отступления ВСУ. Однако перспектив на серьезный успех в этом направлении у них нет.

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин 8 марта заявил, что российские войска захватили весь восточный Бахмут. В отчете ISW говорится, что это заявление согласуется с имеющимися визуальными доказательствами. По оценкам ISW, 7 марта украинские войска завершили контролируемый уход из восточного Бахмута через реку Бахмутка.

Эксперты ISW оценивают, что российские войска занимают около 50 процентов Бахмута.

«Российские войска, вероятно, усилят атаки на северо-западе и юго-западе Бахмута (к северу от Опросного и к югу от Ягодного соответственно), чтобы обойти реку Бахмутку», — сказано в отчете.

В ISW убеждены, что россияне вряд ли смогут быстро использовать прорыв за пределы Бахмута, даже когда захватят город. Там отметили, что не выявлено никаких признаков того, что у российских военных хорошо оснащены и подготовлены резервные силы для наступления за Бахмут.

«Большинство российских подразделений, за которыми ведется наблюдение на Донбассе, уже участвуют в наступательных операциях, включая российские воздушно-десантные войска, которые присоединились к российскому наступлению на Бахмут в январе 2023 года», — отмечают аналитики.

ISW предполагают, что российское наступление на востоке Украины вскоре достигнет кульминации, если российские войска захватят Бахмут, поскольку у российских военных нет боевой мощи или подкреплений, необходимых для использования прорыва под Бахмутом.

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