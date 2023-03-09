Невзоров: Назревает бешеная драка между Путиным и его окружением 2 9.03.2023, 10:58

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Александр Невзоров

Слабеющего диктатора «съедят жутчайшие персонажи».

Российский оппозиционер, журналист и публицист Александр Невзоров заявил, что не верит в сохранение России в сегодняшнем виде, а также предсказал жуткую борьбу между диктатором и его окружением.

«Я понимаю, что в любом случае будет идти бешеная драка за власть со слабеющим, сгнивающим Путиным. Он не уйдет никогда и никогда не пустит себе пулю в лоб», – заявил эксперт во время интервью Наталье Влащенко для YouTube-канала «Фабрика новин».

По словам Невзорова, Путин истлеет на своем месте и опарыши сожрут его заживо. Однако в процессе его ослабления в России будут появляться «жутчайшие персонажи». Тем не менее оппозиционер подчеркнул, что сегодня невозможно ничего предсказывать без спекуляций. Таким образом, эксперт дал понять, что будущее многовариантно и никто со стопроцентной точностью не может ничего спрогнозировать.

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