закрыть
9 марта 2023, четверг, 12:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Невзоров: Назревает бешеная драка между Путиным и его окружением

2
  • 9.03.2023, 10:58
  • 8,994
Невзоров: Назревает бешеная драка между Путиным и его окружением
Александр Невзоров

Слабеющего диктатора «съедят жутчайшие персонажи».

Российский оппозиционер, журналист и публицист Александр Невзоров заявил, что не верит в сохранение России в сегодняшнем виде, а также предсказал жуткую борьбу между диктатором и его окружением.

«Я понимаю, что в любом случае будет идти бешеная драка за власть со слабеющим, сгнивающим Путиным. Он не уйдет никогда и никогда не пустит себе пулю в лоб», – заявил эксперт во время интервью Наталье Влащенко для YouTube-канала «Фабрика новин».

По словам Невзорова, Путин истлеет на своем месте и опарыши сожрут его заживо. Однако в процессе его ослабления в России будут появляться «жутчайшие персонажи». Тем не менее оппозиционер подчеркнул, что сегодня невозможно ничего предсказывать без спекуляций. Таким образом, эксперт дал понять, что будущее многовариантно и никто со стопроцентной точностью не может ничего спрогнозировать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид
Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов
«Атлант» опустил плечи
«Атлант» опустил плечи Артем Черников