Очереди на границах с ЕС: фуры стоят на всех направлениях 1 9.03.2023, 11:04

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Количество машин продолжает расти.

По данным белорусского пограничного комитета, больше всего грузовиков скопилось на белорусско-литовской границе.

Так, на 8:00 9 марта более 230 транспортных средств находится в пункте пропуска «Каменный Лог», в ПП «Бенякони» – более 30 и по 40 фур в «Котловке» и «Привалке» под Гродно.

Что касается польского направления, то в настоящее время возможности выехать из Беларуси на территорию Польши ожидают более 200 фур.

На белорусско-латвийской границе также появилась очередь (более 30 машин), перевозчики ожидают выезда из Беларуси в пункте пропуска «Григоровщина».

Картина с литовской стороны

После того, как Польша закрыла последний пункт пропуска на границе с Беларусью, очереди грузовиков из Европейского союза (ЕС) и третьих стран в пунктах пропуска через литовско-белорусскую границу продолжают расти. В некоторых местах они за неделю увеличились более чем на 100 грузовиков, что увеличило время ожидания более чем на десять часов. Об этом пишет Delfi со ссылкой на пресс-релиз Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков «Linava».

По последним данным за среду, 8 марта, время ожидания на пограничном пункте Шальчининкай составляет примерно 41 час, а это даже на 20 часов больше, чем на прошлой неделе. В настоящее время здесь ждут своей очереди около 425 грузовиков, в то время как на прошлой неделе их было примерно 220.

Наибольшее время ожидания — около 47 часов — по-прежнему фиксируется на пограничном пункте Мядининкай, которое также увеличилось по сравнению с прошлой неделей. По данным на утро среды, здесь своей очереди ожидают более 480 грузовиков. На прошлой неделе время ожидания составило около 44 часов, очередь состояла из 460 грузовиков.

В настоящее время самые короткие очереди и время ожидания фиксируются на пограничных контрольно-пропускных пунктах Лаворишкес и Райгардас, где своей очереди ожидают более 70 и 140 грузовиков соответственно, а предварительное время ожидания составляет 7 и 16 часов. Однако очереди по сравнению с прошлой неделей выросли и здесь.

Ситуация с легковыми автомобилями

Что касается легковых автомобилей, то очередь из них наблюдается только на белорусско-польской границе. Так, по информации Госпогранкомитета, в пункте пропуска «Брест» находится более 50 легковушек.

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