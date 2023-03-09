Репортаж из обменников: «Доллар будет по три рубля!» 1 9.03.2023, 11:10

6,826

Белорусы скупают валюту, чтобы деньги не съела инфляция.

В последний месяц доллар уверенно дорожал. А евро недавно перешагнул отметку в три рубля. Журналисты прошлись по обменникам и узнали, стали ли белорусы чаще переводить свободные средства в иностранную валюту, подробности – в репортаже Myfin.by.

Первым мы посетили ТЦ «Замок». Здесь на первом этаже четыре обменника и несколько отделений банков.

Очереди в пункты обмена валют небольшие: примерно около пяти человек в каждую кассу. Двигается очередь быстро. Вот от кассы отходит высокий мужчина лет пятидесяти. Мы интересуемся у него, что он думает о том, что доллар вырос в цене.

«Все ожидаемо. Я больше скажу, курс вырастет еще больше, он перешагнет отметку в три рубля, это очевидно, и мы это скоро увидим», – без тени сомнения сказал собеседник.

Молодой человек, который назвался в беседе Степаном, придерживается аналогичного мнения. По его словам, рост курса валют был прогнозируем и доллар дальше продолжит расти. Степан признался, что в последнее время он чаще покупает валюту, чем сдает.

Наталья также считает рост валют предсказуемым. На ее взгляд, это связано с ситуацией в мире. Женщина отметила, что сегодня она покупала валюту, надеясь, что она ей в будущем пригодится. По словам Натальи, она ждет, когда ситуация с полетами за границу изменится в лучшую сторону и она сможет совершить путешествие по Европе.

Она также не сомневается, как и опрошенные перед ней мужчины, что курс доллара продолжит и дальше расти.

Следующая наша точка – обменный пункт на проспекте Притыцкого. Место достаточно проходное: рядом магазин «Евроопт». При этом здесь очередей вовсе не наблюдалось. К обменнику подходили единицы людей.

Молодая девушка, которую мы встретили возле пункта обмена валют, рассказала журналисту, что сегодня она сдавала доллары.

– Сегодня пришлось менять доллары на белорусские рубли, так как в этом месяце не рассчитали бюджет. В общем, мне понадобились деньги не для того, чтобы совершить какую-то крупную покупку, а на обычные бытовые нужды.

Девушка добавила, что заметила повышение курса валют. По ее мнению, это не лучшие новости, так как заплаты белорусы получают в рублях, следовательно, в долларовом эквиваленте они снижаются. Она также рассказала, что ее семье удается откладывать деньги.

– Да, мы откладываем каждый месяц. Предпочитаем делать сбережения в долларах.

«Покупаем валюту, чтобы деньги не съела инфляция»

Следующим нашим пунктом стал торговый центр «Скала» на улице Глебки, где работает сразу несколько обменников.

Возле обменных пунктов столпотворения не наблюдалось. В основном в очереди стояли почему-то мужчины. Правда, в один момент к окошку пункта обмена валют подошла женщина преклонных лет. Она долго поправляла очки и несколько минут пристально вглядывалась в табло с валютными курсами, после чего направилась в магазин, расположенный рядом возле обменного пункта.

К слову, именно здесь мы повстречали молодого человека, который, по его признанию, совершенно не интересуется курсами валют.

– У меня ничего не привязано к доллару и евро. Я снимаю квартиру, за которую плачу в белорусских рублях по договору. Сам я работаю в частной компании в сфере продаж. Храню в той валюте, в которой получаю, то есть в белорусских рублях. Откладывать получается не каждый месяц, хоть и стараюсь. У меня жена в декретном отпуске и двое детей. Вот сейчас сдал подаренные родственниками доллары, так как нужны деньги.

А вот наш следующий собеседник, мужчина средних лет, с совершенно иной позицией: он признался журналисту, что ежедневно в последние десять лет очень внимательно следит за курсами валют.

Я не думаю, я полностью уверен, что курс еще подскочит вверх. К концу года, мне кажется, курс доллара достигнет отметки в пять рублей.

– Почему я думаю, что курс будет расти? На курсы валют в Беларуси влияет ситуация, происходящая на российском валютном рынке, в экономике России, а там не все хорошо, санкции и т.д.

Мужчина заметил, что он с каждой зарплаты пытается отложить какую-то сумму и купить валюту:

– Покупаю доллары и евро, чтобы деньги не съела инфляция.

«Вообще, нам, простым обывателям, остается только приспосабливаться», – эмоционально заметила молодая женщина, проходившая мимо.

– Да, я заметила, что курс пополз вверх. В последнее время я не покупала валюту, потому как все, что получается заработать, тратится. Имеющиеся сбережения – в долларах. Хоть курс и растет, в панику, считаю, впадать не нужно. Сколько раз уже все это было. Мы, белорусы, уже ко всему привыкли, поэтому отношусь спокойно.

Что говорят сотрудники банков

Нам также удалось пообщаться с двумя сотрудниками пунктов обмена валют. Сотрудница одного из банков нам рассказала, что какого-то повышенного спроса со стороны населения на покупку валюты она и ее коллеги не ощутили.

«Сегодня, к примеру, больше сдают валюту, чем покупают, но это скорее всего связано с праздником», – предположила сотрудница банка.

В другом обменном пункте сотрудница еще одного банка подтвердила слова своей коллеги. По ее словам, никакого ажиотажа со стороны населения нет. По ее наблюдениям, в последнее время больше сдают валюту, чем покупают. Если же минчане приобретают валюту, то отдают предпочтение евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».