закрыть
9 марта 2023, четверг, 12:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Репортаж из обменников: «Доллар будет по три рубля!»

1
  • 9.03.2023, 11:10
  • 6,826
Репортаж из обменников: «Доллар будет по три рубля!»

Белорусы скупают валюту, чтобы деньги не съела инфляция.

В последний месяц доллар уверенно дорожал. А евро недавно перешагнул отметку в три рубля. Журналисты прошлись по обменникам и узнали, стали ли белорусы чаще переводить свободные средства в иностранную валюту, подробности – в репортаже Myfin.by.

Первым мы посетили ТЦ «Замок». Здесь на первом этаже четыре обменника и несколько отделений банков.

Очереди в пункты обмена валют небольшие: примерно около пяти человек в каждую кассу. Двигается очередь быстро. Вот от кассы отходит высокий мужчина лет пятидесяти. Мы интересуемся у него, что он думает о том, что доллар вырос в цене.

«Все ожидаемо. Я больше скажу, курс вырастет еще больше, он перешагнет отметку в три рубля, это очевидно, и мы это скоро увидим», – без тени сомнения сказал собеседник.

Молодой человек, который назвался в беседе Степаном, придерживается аналогичного мнения. По его словам, рост курса валют был прогнозируем и доллар дальше продолжит расти. Степан признался, что в последнее время он чаще покупает валюту, чем сдает.

Наталья также считает рост валют предсказуемым. На ее взгляд, это связано с ситуацией в мире. Женщина отметила, что сегодня она покупала валюту, надеясь, что она ей в будущем пригодится. По словам Натальи, она ждет, когда ситуация с полетами за границу изменится в лучшую сторону и она сможет совершить путешествие по Европе.

Она также не сомневается, как и опрошенные перед ней мужчины, что курс доллара продолжит и дальше расти.

Следующая наша точка – обменный пункт на проспекте Притыцкого. Место достаточно проходное: рядом магазин «Евроопт». При этом здесь очередей вовсе не наблюдалось. К обменнику подходили единицы людей.

Молодая девушка, которую мы встретили возле пункта обмена валют, рассказала журналисту, что сегодня она сдавала доллары.

– Сегодня пришлось менять доллары на белорусские рубли, так как в этом месяце не рассчитали бюджет. В общем, мне понадобились деньги не для того, чтобы совершить какую-то крупную покупку, а на обычные бытовые нужды.

Девушка добавила, что заметила повышение курса валют. По ее мнению, это не лучшие новости, так как заплаты белорусы получают в рублях, следовательно, в долларовом эквиваленте они снижаются. Она также рассказала, что ее семье удается откладывать деньги.

– Да, мы откладываем каждый месяц. Предпочитаем делать сбережения в долларах.

«Покупаем валюту, чтобы деньги не съела инфляция»

Следующим нашим пунктом стал торговый центр «Скала» на улице Глебки, где работает сразу несколько обменников.

Возле обменных пунктов столпотворения не наблюдалось. В основном в очереди стояли почему-то мужчины. Правда, в один момент к окошку пункта обмена валют подошла женщина преклонных лет. Она долго поправляла очки и несколько минут пристально вглядывалась в табло с валютными курсами, после чего направилась в магазин, расположенный рядом возле обменного пункта.

К слову, именно здесь мы повстречали молодого человека, который, по его признанию, совершенно не интересуется курсами валют.

– У меня ничего не привязано к доллару и евро. Я снимаю квартиру, за которую плачу в белорусских рублях по договору. Сам я работаю в частной компании в сфере продаж. Храню в той валюте, в которой получаю, то есть в белорусских рублях. Откладывать получается не каждый месяц, хоть и стараюсь. У меня жена в декретном отпуске и двое детей. Вот сейчас сдал подаренные родственниками доллары, так как нужны деньги.

А вот наш следующий собеседник, мужчина средних лет, с совершенно иной позицией: он признался журналисту, что ежедневно в последние десять лет очень внимательно следит за курсами валют.

Я не думаю, я полностью уверен, что курс еще подскочит вверх. К концу года, мне кажется, курс доллара достигнет отметки в пять рублей.

– Почему я думаю, что курс будет расти? На курсы валют в Беларуси влияет ситуация, происходящая на российском валютном рынке, в экономике России, а там не все хорошо, санкции и т.д.

Мужчина заметил, что он с каждой зарплаты пытается отложить какую-то сумму и купить валюту:

– Покупаю доллары и евро, чтобы деньги не съела инфляция.

«Вообще, нам, простым обывателям, остается только приспосабливаться», – эмоционально заметила молодая женщина, проходившая мимо.

– Да, я заметила, что курс пополз вверх. В последнее время я не покупала валюту, потому как все, что получается заработать, тратится. Имеющиеся сбережения – в долларах. Хоть курс и растет, в панику, считаю, впадать не нужно. Сколько раз уже все это было. Мы, белорусы, уже ко всему привыкли, поэтому отношусь спокойно.

Что говорят сотрудники банков

Нам также удалось пообщаться с двумя сотрудниками пунктов обмена валют. Сотрудница одного из банков нам рассказала, что какого-то повышенного спроса со стороны населения на покупку валюты она и ее коллеги не ощутили.

«Сегодня, к примеру, больше сдают валюту, чем покупают, но это скорее всего связано с праздником», – предположила сотрудница банка.

В другом обменном пункте сотрудница еще одного банка подтвердила слова своей коллеги. По ее словам, никакого ажиотажа со стороны населения нет. По ее наблюдениям, в последнее время больше сдают валюту, чем покупают. Если же минчане приобретают валюту, то отдают предпочтение евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид
Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов
«Атлант» опустил плечи
«Атлант» опустил плечи Артем Черников