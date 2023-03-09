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Лукашенко одобрил законопроект о «мобилизации» 150 тысяч белорусов

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  • 9.03.2023, 11:27
  • 11,162
Лукашенко одобрил законопроект о «мобилизации» 150 тысяч белорусов

Нюансами будет заниматься Хренин.

Диктатор Лукашенко одобрил проект закона «О народном ополчении». Об этом сказано в соответствующем документе, который появился 9 марта на Национальном правовом интернет-портале.

В постановлении совета безопасности № 2 от 6 марта 2023 года Лукашенко приказал «одобрить» законопроект, «устанавливающий правовые основы добровольного участия граждан в обеспечении военного положения».

В нем он также поручил министру обороны Беларуси Виктору Хренину в течение месяца «направить доработанный с учетом высказанных предложений и замечаний проект» в совет министров «для его последующего внесения в «палату представителей».

Напомним, по словам Хренина, численность «ополчения» может составить 100-150 тыс. человек. Им намерены выдавать стрелковое оружие, которое будет храниться при них.

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