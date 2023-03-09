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Названы лучшие машины 2023 года по версии женщин

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  • 9.03.2023, 11:33
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Названы лучшие машины 2023 года по версии женщин

Лидеров выбрали в шести номинациях.

Жюри конкурса «Всемирный женский автомобиль года» (Women's World Car of the Year) определило лучшие машины 2023-го. Победители были выбраны в шести основных номинациях, пишет av.by.

Премия стала уже 13-й по счету. В судейский состав вошли 63 автомобильные журналистки из 45 стран на 5 континентах. Они выбирали лидеров в категориях Urban Model (городские автомобили), Family SUV (семейные кроссоверы), Large Car (крупные автомобили), Large SUV (крупные кроссоверы), Performance Car (спорткары), а также во «внедорожной» категории 4 × 4.

Так, лучшим городским авто был признан Kia Niro, доступный с гибридными силовыми установками, в том числе подключаемой, и в полностью электрической версии. Его отметили за практичность, безопасность и экологичность. В номинации «Семейный кроссовер» фаворитом стал Jeep Avenger — первый электрокар американской марки.

Citroen C5 X удостоился звания «Лучшая большая машина» за комфорт, вместительность и дизайн. В «старшей» SUV-категории победителем оказался новый Nissan X-Trail, а лучшим спорткаром члены жюри признали семейство Audi RS 3 нового поколения. И, наконец, золото в классе 4 × 4 досталось пикапу Ford Ranger.

Абсолютным же победителем, получившим титул лучшего женского автомобиля в 2023-м, стал кроссовер Kia Niro нового поколения. В 2022-м автожурналистки сочли лучшим Peugeot 308 третьего поколения, который также вышел в финал в категории «Городской автомобиль». Помимо него, на первенство претендовали Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT и Jeep Wrangler 4xe.

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