Бахмут и битва при Вердене 1 Павел Вернивский

9.03.2023, 11:34

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Павел Вернивский

Верден также имел скорее символическое значение для Германии, чем стратегическое.

Заметил, что сейчас в Украине очень большие надежды возлагают на будущее наступление.

А публичная информация о тренировках украинских воинов и больших объемах западной техники для Украины в европейских портах говорит о том, что идет серьезная подготовка резервов для этого наступления.

Поэтому вполне возможно, что в конце весны-летом мы станем свидетелями еще одной победы и новых возвращенных территорий, но мне кажется что успех будет далеко не такой как мы все ждем. Например, по Крыму я сомневаюсь.

И почему-то в голову мне лезет одна историческая аналогия с Первой мировой война. Битва при Вердене и Битва на Сомме.

Битва при Вердене похожа на битву при Бахмуте. Так же как и русские, немецкие войска тогда уже были истощены и не могли проводить масштабных наступательных операций. И так же Верден имел скорее символическое значение для Германии, чем стратегическое. Во время Франко-прусской войны в 1870, Верден был крепостью, которая дольше всех держала оборону против прусских войск. И поскольку эта крепость стала символом несокрушимости французов, то поэтому немцы выбрали именно это направление. На самом деле, это лишь одна из версий, но учитывая что Верден имел наиболее укрепленные форты во Франции, то трудно найти какое-то другое логическое объяснение этому нападению.

С другой стороны, битва на Сомме это был масштабный план наступления британских войск, на который британское командование подготовило значительные силы и возлагало очень большие надежды.

Чем закончились эти сражения? Несмотря на некоторые первоначальные успехи, немецкое наступление на Верден провалилось. Не в последнюю очередь из-за британского наступления. Сейчас историки говорят, что эта битва очень сильно подорвала боеспособность немецких войск, но также она нанесла непоправимые потери и французам.

Также нельзя сказать, что британские войска добились значительного успеха во время своего наступления. Хотя линия фронта была прорвана и британцам удалось продвинуться аж на 40 км, но сами британцы считали эту операцию провалом из-за больших потерь и плохих результатов. И как писал в своих мемуарах Ллойд Джордж, что именно из-за этого провала в правительстве начали раздаваться призывы к переговорам с Германией и привели к отставке премьер-министра Асквита.

До окончания же самой войны оставалось почти 2 года…

Павел Вернивский, «Фейсбук»

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