Эффектно поработали пугалом 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

9.03.2023, 11:50

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Грузинский народ победил.

Итак, народ победил. В Грузии.

Там после двухдневного противостояния на улице правящая партия «Грузинская мечта» отозвала принятый в первом чтении законопроект об «иноагентах» - младшего брата аналогичного российского закона.

Сползание к орбанизму, лукашизму, путинизму или к какому-то иному подобному варианту остановлено.

Хорошо, что принято политическое решение и насилие прекратится.

Учитесь,путинцы-володинцы! Вы со своим законом об «иноагентах» отлично поработали в Грузии пугалом. Вот это влияние! «No to RuZZian Law» - писали на плакатах демонстранты, вставляя любимые вами латинские литеры в имя нашей страны на английском.

Вам, кремлевцы-думцы, не грех ликвидировать и свой закон об «иноагентах», принести извинения.

Только представьте картину. Выходит иная бывшая «иноагентша» утром из дома на работу, а перед подъездом на коленях, в снегу, стоит плачущий Володин, протягивает ей букет с тюльпанами.

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