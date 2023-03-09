закрыть
9 марта 2023, четверг, 12:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эффектно поработали пугалом

2
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 9.03.2023, 11:50
  • 3,350
Эффектно поработали пугалом

Грузинский народ победил.

Итак, народ победил. В Грузии.

Там после двухдневного противостояния на улице правящая партия «Грузинская мечта» отозвала принятый в первом чтении законопроект об «иноагентах» - младшего брата аналогичного российского закона.

Сползание к орбанизму, лукашизму, путинизму или к какому-то иному подобному варианту остановлено.

Хорошо, что принято политическое решение и насилие прекратится.

Учитесь,путинцы-володинцы! Вы со своим законом об «иноагентах» отлично поработали в Грузии пугалом. Вот это влияние! «No to RuZZian Law» - писали на плакатах демонстранты, вставляя любимые вами латинские литеры в имя нашей страны на английском.

Вам, кремлевцы-думцы, не грех ликвидировать и свой закон об «иноагентах», принести извинения.

Только представьте картину. Выходит иная бывшая «иноагентша» утром из дома на работу, а перед подъездом на коленях, в снегу, стоит плачущий Володин, протягивает ей букет с тюльпанами.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид
Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов
«Атлант» опустил плечи
«Атлант» опустил плечи Артем Черников