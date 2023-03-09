Эффектно поработали пугалом

Эффектно поработали пугалом2
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 9.03.2023, 11:50
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Грузинский народ победил.
Итак, народ победил. В Грузии.
Там после двухдневного противостояния на улице правящая партия «Грузинская мечта» отозвала принятый в первом чтении законопроект об «иноагентах» - младшего брата аналогичного российского закона.
Сползание к орбанизму, лукашизму, путинизму или к какому-то иному подобному варианту остановлено.
Хорошо, что принято политическое решение и насилие прекратится.
Учитесь,путинцы-володинцы! Вы со своим законом об «иноагентах» отлично поработали в Грузии пугалом. Вот это влияние! «No to RuZZian Law» - писали на плакатах демонстранты, вставляя любимые вами латинские литеры в имя нашей страны на английском.
Вам, кремлевцы-думцы, не грех ликвидировать и свой закон об «иноагентах», принести извинения.
Только представьте картину. Выходит иная бывшая «иноагентша» утром из дома на работу, а перед подъездом на коленях, в снегу, стоит плачущий Володин, протягивает ей букет с тюльпанами.
Телеграм-канал «СерпомПо»