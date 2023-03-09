В Беларуси конкурс «Песня года» выиграла композиция, написанная невесткой Лукашенко 7 9.03.2023, 11:55

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Анна Селук — автор хвалебных песен, посвященных белорусскому диктатору.

«Песню года» получила композиция «За нами правда». Ее написала невестка Лукашенко Анна Селук, жена сына диктатора Дмитрия.

В припеве звучат такие слова:

«За нами правда, за нами род,

И бог над нами и в наших душах.

А мы, славяне, — один народ,

И нет земли на земле всей лучше».

Анна Селук уже довольно давно занимается подобным «творчеством» и не так давно написала такие песни, как «Ах, Александр!» и «Бульба-дэнс». В них прославляется белорусский диктатор Лукашенко.

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