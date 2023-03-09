Генерал Сырский рассказал, почему для ВСУ важно удержать Бахмут

Генерал Сырский рассказал, почему для ВСУ важно удержать Бахмут1
- 9.03.2023, 12:16
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Актуальность удерживания этого города постоянно растет.
Каждый день обороны Бахмута Донецкой области дает Украине выиграть время для подготовки резервов и предстоящих наступательных операций. Бои на направлении продолжаются.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Centre в четверг, 9 марта.
По его словам, актуальность удерживания Бахмута постоянно только растет. Россияне бросили самую подготовленную и боеспособную часть своего войска — штурмовые отряды ЧВК «Вагнера», а украинские защитники наносят значительные потери врагу — как личному составу, так и военной технике.
«Заявления [владельца ЧВК «Вагнера»] Евгения Пригожина в очередной раз подтверждают, что после захвата вагнеровцами Бахмута у противника будут развязаны руки и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике», — подчеркнул Сырский.
Он добавил, что это доказывает «очень важную роль» города в общей системе обороны украинской группировки, а каждый день сопротивления «дает нам драгоценное время для уменьшения наступательных мощностей врага».