Украинский генерал: У Лукашенко наступает истерия 6 9.03.2023, 12:30

10,012

ФОТО: GETTY IMAGES

Состояние этого субъекта говорит о том, что его ресурсы исчерпываются.

На днях самопровозглашенный правитель Беларуси Лукашенко оскорбил президента Украины Владимира Зеленского, обвинив Киев в «попытке диверсии» на аэродроме Мачулищи.

Все это свидетельствует о том, что у Лукашенко наступает самая настоящая истерия. Такое мнение высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью для YouTube-канала Politeka Online.

«Физиологическое и морально-психологическое состояние этого субъекта говорит о том, что его ресурсы исчерпываются. Он уже и так длительное время маневрировал и изгалялся, как мог, в борьбе за свое политическое и физическое существование», – отметил Романенко.

Затем генерал напомнил, как еще совсем недавно Лукашенко говорил о перспективах победы Украины и о том, что она не несет опасности для Беларуси. Но вскоре «сорвался», скорее всего, не без помощи своего друга Владимира Путина.

«Ситуация явно показывает, что в попытке диверсии участвовало белорусское сопротивление. Мы знаем, что есть соответстующие отряды, которые ведут боевые действия на нашей стороне. Партизанское движение набирает обороты как в Беларуси, так и в России, – сообщил Романенко. – И чем более успешно будут действовать силы обороны, тем в большей степени будут активизироваться демократические силы с Беларуси и РФ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».