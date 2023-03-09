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Полковник ВСУ: Российские войска могут попасть в котел под Бахмутом

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  • 9.03.2023, 12:39
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Полковник ВСУ: Российские войска могут попасть в котел под Бахмутом

ВСУ готовятся нанести удар по «вагнеровцам» с тыла.

Украинские войска, которые расположены рядом с Бахмутом, в Северске, Белогоровке, Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке сосредоточены в достаточном количестве, чтобы нанести удар по ЧВК «Вагнер» с тыла.

Они могут выйти в тыл на Попасную, и тогда вся «вагнеровская» группировка, которая сейчас растянута между Бахмутом и Соледаром, окажется в оперативном котле.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-испытатель Роман Свитан в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Сейчас у Пригожина большая проблема, – сказал военный эксперт, – потому что куда они потом будут бежать и что будут просить, непонятно. Они даже не поняли, куда залезли».

Как объяснил полковник, «вагнеровцы» пошли вперед, их отпустили российские генералы. И пока они шли вперед, то поняли, что сзади и по обе стороны никого нет, а в основном только украинские части, готовые их порвать на лоскутки.

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