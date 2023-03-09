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«Любуясь видами, я стала думать о том, как здорово путешествовать по разным странам»

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  • 9.03.2023, 13:04
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«Любуясь видами, я стала думать о том, как здорово путешествовать по разным странам»

Как девушка из Гродно оставила маникюрный бизнес и теперь водит большегруз.

У Юлии из Гродно был довольно успешный бизнес, большая база постоянных клиентов, походы по вечеринкам. В один момент она поняла, что больше не видит себя в этом и надо что-то менять. «АвтоГродно» узнал, как девушка пришла к профессии водителя большегруза и с какими нюансами уже столкнулась.

Отучилась на переводчика в ГрГУ им.Я.Купалы

Юлии 24 года, по образованию она переводчик. Получила высшее образование в ГрГУ им. Я.Купалы на специальности «Романо-германская филология».

– По профилю я не проработала ни дня: ушла в мастера маникюра. Однако спустя четыре года поняла, что приближаюсь к потолку в своей профессии и хочется чего-то другого, – рассказывает Юлия.

– К потолку? Но сфера женской красоты выглядит такой разнообразной.

– Мне стало неинтересно работать. За эти 4 года я уже занималась и обучением, и пробовала открывать свою студию. Наверное, перепробовала все. Но в какой-то момент стало скучно выполнять одни и те же движения. Плюс, 12 часов, грубо говоря, мастер находится в позе креветки, вот так вот скрючившись. А это дает большую нагрузку на спину. В маникюре тяжело еще и морально, ведь за день через тебя проходит большое количество человек, а со временем круг лиц становится постоянным и начинается «день сурка».

В дальнобой шла за парнем

Юлия рассказывает, что уже была настроена менять профессию, как вдруг идею стать водителем большегруза ей подсказал ее парень.

– Мой бывший молодой человек работал дальнобойщиком. Когда мы созванивались по видеосвязи, он показывал красивые места, по которым гулял во время остановок. Любуясь видами, я стала думать о том, как здорово путешествовать по разным странам. Решила двигаться за ним, мы мечтали, что будем работать в парном экипаже. Так я пошла учиться на категории СЕ, – вспоминает гродненка.

Пока Юлия училась в автошколе, с молодым человеком они разошлись. Но на тот момент наша собеседница уже знала, что это будет ее новая профессия, несмотря ни на что.

Клиенты в шоке, а родители против

– Вы так молоды, как отнеслись к вашей идее родители? А клиенты? Ведь их было так много!

– Папа был категорически против. Потому что в 90-х он сам был дальнобойщиком и знает, что эта профессия совсем не простая. Когда он работал на фуре, мне было 4-5 лет и я хорошо помню, как он приезжал из рейсов и как я об этом узнавала по характерному звуку сброса давления в тормозной системе. Я бежала к нему навстречу, а он еще и сладости всякие необычные привозил. Иногда я могла немного проехаться рядом с ним в кабине. Можно сказать, что романтичное отношение к грузовикам у меня все-таки от него. Так вот, папа был против, мама тоже, но сестра и лучшая подруга меня всячески поддерживали. Они знают мой характер, что я справлюсь на 100%. Клиенты вообще были в шоке и сначала думали, что это какая-то шутка. Тем не менее все знали, что если я уже за что-то берусь, иду к этому целеустремленно. Так что окружение было против, но меня никто не останавливал.

К слову, папа Юлии сейчас работает на МАЗе, возит строительные плиты. Пока девушка еще училась в автошколе на СЕ, он уже начал ее стажировать, учил парковаться. Поэтому когда начались практические занятия, девушка легко справлялась с заданиями инструктора.

Первый опыт за рулем грузовика. Разочарование или восторг?

После обучения в Гродно, Юлия прошла обучение на «Код 95» за границей – была единственной девушкой среди тридцати мужчин. Говорит, что ее навыки вождения отметили и там. А потом было трудоустройство в балтийскую компанию и первая поездка.

– Моя первая поездка была организована в пределах Литвы, и ехала я вместе с напарником. Со мной был опытный водитель-мужчина, он меня всячески оберегал от трудностей, и поездка прошла хорошо. Затем я стала ездить сама, мой опыт пока скромный – 2 месяца, и все поездки проходили по территории Литвы и Беларуси. Так что я еще только начинаю чувствовать и изучать новую профессию. Для меня это поворот жизни на 180°. Привыкшая бесконечно общаться, здесь за рулем я сохраняю тишину, опасаясь штрафов за разговор за рулем, и вообще – ради безопасности. Звонить домой и подругам начинаю лишь во время остановок. Самым неприятным в работе считаю то, что не всегда можно сходить в душ и туалет. За собой тоже сложнее ухаживать, но первые месяцы показали, что можно приловчиться. Заработная плата тоже играет свою роль. Если сравнить, дальнобойщики получают почти в два раза больше, чем мастера маникюра. Мне эта работа нравится!

– Судя по вашим личным страницам в социальных сетях, вы любите шумные компании, вечеринки. Теперь это в прошлом?

– У меня был период, когда я активно ходила по всяким тусовочным местам, но еще до ухода на фуру этого отдыха в моей жизни стало меньше. Я уже думала об этом, что если захочется на вечернику, то можно легко найти себе компанию и, если паркинг недалеко от города, можно выбраться в какой-нибудь местный клуб или бар. Вот только опыт показывает: приезжаешь на паркинг и уже не до знакомств – только бы зубки почистить и спать лечь, – улыбается девушка и обещает рассказать, получится ли у нее совместить новую профессию и развлечения.

Юлия говорит, что любит менять образы, любит одеваться в «короткие юбочки и высокие каблуки».

– Вот только во время рейсов с юбками лучше не экспериментировать, женственность и сексуальность лучше прикрыть костюмом, чтобы не перепутали с женщиной другой профессии, – смеется наша собеседница. – Но я и в спортивном костюме чувствую себя «девочкой-девочкой», а мужчины-коллеги окружают заботой.

– Много ли девушек вы замечаете за рулем большегрузов?

– Мне кажется, что девочки скоро захватят эту профессию. Серьезно. Вот куда ни глянь. Признаюсь, я пока приехала в Гродно и, чтобы не сидеть дома, пошла немного поработать в такси. И вот садится ко мне на днях девушка, как оказалась, моя клиентка, узнает меня и говорит: «Слушайте, вы же в дальнобой ушли, а я вот тоже с мужем поехала в рейс». Так что да, это уже похоже на какой-то тренд, – говорит Юлия.

Вскоре Юлии предстоит ехать в страны Западной Европы, она этого ждет и говорит, что трудностей не боится. Говорит, что могут быть нюансы, как кража топлива или груза. Часть проблем, в том числе и небольших по машине, она настроена решать сама, а в чрезвычайных обстоятельствах воспользуется женскими чарами и попросит мужчин-коллег о помощи.

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