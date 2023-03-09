В Беларусь идут лютые морозы 1 9.03.2023, 13:17

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Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу и на выходных.

По календарю уже давно весна, а вот по погоде так и не скажешь. На завтра, 10 марта, объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков, а ночью ожидается мороз до −23°С. Какой будет погода в эту пятницу и ближайшие выходные, рассказали синоптики.

В пятницу, 10 марта, погоду в Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, лишь в южных районах ожидается влияние атмосферного фронта. Днем влияние атмосферного фронта распространится на большую часть территории страны. Ночью преимущественно в южных районах страны ожидается снег, днем на большей части территории Беларуси выпадут осадки — снег, мокрый снег, по южной половине с дождем, ожидается гололед, на дорогах гололедица. Объявлен оранжевый уровень опасности. Местами по Беларуси ожидается туман и изморозь, днем в отдельных районах метель. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от −2°С по югу до −23°С по северу Беларуси, максимальная днем −4...+2°С, в южных районах страны до +8°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать.

11 марта, в субботу, скажется влияние системы атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с территории Польши на Латвию. Облачно. На большей части территории страны выпадут осадки — снег, мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, по северо-востоку страны — слабая метель и налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от +5°С по юго-западу до −7°С по северо-востоку Беларуси, максимальная днем составит +1...+7°С, по югу страны до +10°С.

В воскресенье, 12 марта, Беларусь окажется в тыловой части циклона, уходящего на северо-западные районы европейской России. Облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны выпадут кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0...−6°С, максимальная днем −2...+4°С.

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