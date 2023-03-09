Укус Путина Виталий Портников, «Грани»

9.03.2023, 13:24

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Виталий Портников

Так рушится власть любых популистов.

Российская политическая практика - как укус вампира. Каждый, кто пытается подражать политическому стилю Владимира Путина, сталкивается с протестами, каждый демонстрирует полное непонимание ситуации в собственной стране, каждый оказывается в противостоянии с собственным народом. И Бидзина Иванишвили - не исключение.

Проспект Руставели был сценой для народных протестов практически при всех грузинских лидерах. И при Звиаде Гамсахурдиа. И при Эдуарде Шеварднадзе. И при Михаиле Саакашвили. И при Бидзине Иванишвили тоже. Но никогда еще протест не начинался по столь шизофренической причине.

Правящая партия сегодня практически полностью контролирует политическое пространство страны. Оппозиция разобщена и если не маргинализирована, то не имеет никаких шансов прийти к власти. Более того, благодаря самоотверженности украинского народа Грузия получила реальный шанс приблизиться к НАТО и стать кандидатом в члены ЕС - что только упрочило бы позиции «Грузинской мечты». Даже неготовность грузинского правительства помогать Украине в ситуации, когда украинское сопротивление вызывает искреннее сочувствие народа, не отражается на рейтингах власти.

И вот в этой ситуации власть вдруг решает принять пресловутый закон об иноагентах - при том, что его обсуждение предсказуемо вызовет возмущение оппозиции, раздражение Запада и протест. Зачем? Чтобы контролировать гражданское общество? Чтобы обеспечить сохранение власти, которая и так сохраняется? Чтобы оградить себя от любой критики?

В России закон об иноагентах имел смысл еще и потому, что чекистам удалось убедить соотечественников - а многих и убеждать не нужно было - что иностранное финансирование это клеймо. Что раз человек или организация получают помощь от Запада, значит они - лжецы и враги народа. А правду может говорить только тот, кто на подсосе у Путина.

Но в таких странах, как Украина или Грузия, все совершенно иначе. Для нас американское или европейское финансирование - это как раз свидетельство объективности и качества и медиа, и общественной организации. Это доказательство того, что журналистика или правозащитная деятельность могут обойтись без коррупции и влияния олигархов и чиновников. И упоминание о такой помощи - это честь, а не клеймо.

Тогда какой же смысл устраивать всю эту комедию? В надежде, что общество все проглотит, а там удастся задавить «иноагентов» и обеспечить «правильное» финансирование тех, кто будет имитировать свободу слова и общественную активность? Но в Грузии так не получалось никогда и ни у кого. Ну, предположим, протест разгонят. Но потом все равно начнутся непростые переговоры с Западом, и от закона придется отказаться, как пришлось отказываться от схожих авантюр власти. Ведь у Грузии после 2008 года, как и у Украины с 2014 года, нет больше никакой возможности для маневра. Даже если к власти приходит человек, который хочет договориться с Путиным и посмотреть в честные глаза российского вурдалака, моментально оказывается, что Путин не собирается ни с кем договариваться, а настроен исключительно на продолжение оккупации, на убийства и насилие. Думаю, сейчас это даже доказывать незачем. Поэтому нет, даже победив своих оппонентов, грузинская власть не сможет двинуться навстречу России - а если двинется, так застрянет.

И поэтому да - все эти «иноагенты» исторически обречены, все попытки сделать из Грузии Россию обречены - потому что Россию можно делать только на российские деньги и при российской поддержке, а не на деньги Запада и при поддержке Запада. И власть «Грузинской мечты», при всей народной поддержке, неизбежно рухнет именно по этой простой причине.

Как, впрочем, будет рушиться власть любых популистов, которые мечтают создать для своих утех авторитарные режимы на средства американских налогоплательщиков.

Виталий Портников, «Грани»

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